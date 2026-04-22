Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmandı: 3 gemiye ateş açıldı

Dünya enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda tansiyon yükseldi. Denizcilik güvenlik kaynakları ile Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO), çarşamba günü en az üç konteyner gemisinin silahlı saldırıya uğradığını bildirdi.

Bilgilere göre, Liberya bayraklı bir konteyner gemisi, Umman’ın kuzeydoğusunda ateşli silahlar ve roketatarlarla hedef alındı. Saldırıda geminin köprü kısmında hasar meydana geldi.

UKMTO açıklamasında, gemi kaptanının bir İran Devrim Muhafızları Ordusu sürat teknesinin yaklaştığını bildirdiği, ardından ateş açıldığı belirtildi. Mürettebatın güvende olduğu, yangın ya da çevresel zarar oluşmadığı kaydedildi.

Yetkililer, İran’ın yaklaşık 8 deniz mili batısında seyreden Panama bayraklı ikinci bir konteyner gemisine de ateş açıldığını açıkladı. Gemide hasar oluşmadığı ve personelin güvende olduğu bildirildi.

Aynı bölgede Liberya bayraklı üçüncü bir geminin de ateş altında kaldığı, ancak zarar görmediği belirtildi. Geminin saldırı sonrası su üzerinde durduğu aktarıldı.

Haberde, İran’ın boğazı kullanan gemilere yönelik kısıtlamalar getirdiği, bunun önce ABD-İsrail saldırılarına karşılık, ardından da ABD’nin İran limanlarına uyguladığı abluka nedeniyle yapıldığı öne sürüldü.

Savaş öncesinde Hürmüz Boğazı’nın, dünya petrolü ile sıvılaştırılmış doğalgaz arzının yaklaşık beşte birine ev sahipliği yaptığı biliniyor. Bölgedeki her gerilim, enerji piyasalarında yakından izleniyor.