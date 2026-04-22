Hürmüz Boğazı’nda sıcak saatler: İran iki gemiye el koydu

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı’nda “kuralları ihlal ettikleri” gerekçesiyle iki gemiye el konulduğunu duyurdu.

Gelişme, boğazda gemilere ateş açıldığı yönündeki haberlerin ardından geldi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Panama bayraklı MSC Francesca ile Liberya bayraklı Epaminondas adlı gemilerin gerekli izinler olmadan faaliyet gösterdiği ve seyir sistemleriyle oynadığı öne sürüldü.

Açıklamada, iki geminin İran kıyılarına yönlendirilerek el konulduğu belirtildi.

Açıklamada, “Hürmüz Boğazı’nda düzeni ve güvenliği bozmak kırmızı çizgimizdir” denildi.

Olay, Donald Trump’ın İran’a yönelik ABD ablukasının süreceğini açıklamasının ardından yaşandı.

Hafta sonunda ABD güçlerinin İran bağlantılı bir gemiye el koyduğu ve başka bir tankere çıktığı aktarılmıştı.

Gemi takip verilerine göre son 12 saatte boğazdan 7 tanker veya yük gemisi geçti.

Bazı gemilerin güvenlik amacıyla zorunlu olan Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) sinyallerini kesintili olarak kapattığı bildirildi.

ÇOK ULUSLU TOPLANTI LONDRA'DA

Öte yandan 30’dan fazla ülkenin askeri planlamacılarının, Hürmüz Boğazı’nı yeniden güvenli geçişe açmak amacıyla Londra’da bir araya geleceği açıklandı.

John Healey, uluslararası ticaret, enerji güvenliği ve küresel ekonominin seyrüsefer özgürlüğüne bağlı olduğunu söyledi.