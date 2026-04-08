Hürmüz’de vurulan Tayland gemisinde 3 mürettebatın öldüğü doğrulandı

Hürmüz Boğazı’nda geçen ay düzenlenen saldırının bilançosu netleşti. Tayland Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow, Tayland bandıralı “Mayuree Naree” adlı dökme yük gemisinde kaybolan 3 mürettebatın hayatını kaybettiğini doğruladı.

Tayland basınında yer alan haberlere göre, 11 Mart’ta Birleşik Arap Emirlikleri’nden Hindistan’a doğru seyir halindeyken saldırıya uğrayan gemide, kıç bölümde meydana gelen patlamanın ardından yangın çıkmış, makine dairesinde görevli 3 personelden haber alınamamıştı. Sihasak, yürütülen arama çalışmalarında ağır hasar gören makine dairesinde insan kalıntılarına ulaşıldığını ve yapılan incelemeler sonucu bunların kayıp mürettebata ait olduğunun kesinleştiğini belirtti.

Saldırının ardından gemide bulunan 23 kişilik mürettebattan 20’si Umman donanması tarafından kurtarılmıştı.

“BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ”

Hayatını kaybeden denizcilerin ailelerine başsağlığı dileyen Sihasak, olaydan “büyük üzüntü duydukları”nı ifade etti. Tayland Dışişleri Bakanlığı’nın, gemiye “tanımlanamayan füze benzeri bir mühimmatın” isabet ettiğini açıklamasının ardından İran’ın Bangkok Büyükelçisi’nin bakanlığa çağrıldığı hatırlatıldı.

ATEŞKES ÇAĞRISI VE TİCARET VURGUSU

Bakan Sihasak, ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail’i de kapsayan geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, sürecin son derece hassas olduğuna dikkat çekti. Taraflara müzakere sürecinde sağduyu çağrısı yapan Sihasak, Orta Doğu’daki gerilimin küresel deniz ticareti ve enerji arzı açısından kritik riskler barındırdığını vurguladı.

Bölgede yaşanan enerji ve akaryakıt krizinin yalnız Tayland’ı değil, tüm Güneydoğu Asya ülkelerini etkilediğini belirten Sihasak, Hürmüz’de bekleyen Tayland bayraklı gemilerin güvenli geçişi için diplomatik temasların sürdüğünü aktardı. Bakanın bu kapsamda nisan ortasında Umman’a giderek İran ile koordinasyon sağlanması için girişimlerde bulunacağı bildirildi.

Öte yandan Tayland’a ait bir petrol tankerinin geçtiğimiz ay boğazdan güvenli şekilde geçtiği ve herhangi bir ücret ödemeden ablukadan çıkabildiği kaydedildi.