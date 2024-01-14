Husiler: 'ABD ve İngiltere'nin saldırıları bizi durdurmayacak'

Yayınlanma: 14.01.2024 - 09:50

Güncelleme: 14.01.2024 - 09:50

Yemen'deki İran destekli Husiler (Ensarullah Hareketi), İsrail aleyhindeki askeri operasyonlarına ve İsrail gemilerinin Kızıldeniz'den geçişini engellemeye devam edeceklerini açıkladı.

Husilerin haber ajansı SABA'dan aktardığı habere göre, Husilerin hükümeti sabah saatlerinde kendilerine ait hedeflere düzenlenen saldırının ardından açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD ve İngiltere'nin İsrail'i desteklemek için gerçekleştirdikleri saldırılar, bizi İsrail'e düzenlediğimiz askeri operasyonlar ile işgal altındaki Filistin limanlarına giden İsrail gemilerini engellemekten alıkoymayacak" ifadeleri kullanıldı.

ABD ve İngiltere tarafından gerçekleştirilen saldırıların kesinlikle "cezasız" kalmayacağı kaydedilen açıklamada, bu saldırıların "Yemen'in İsrail aleyhindeki askeri operasyonlarının ve gemilerin geçişini engellenmesinin" etkisini ortaya koyduğu savunuldu.

ABD ve İngiliz savaş uçakları dün gece Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırıları düzenlemişti.

Bu sabah da ABD'nin, Yemen'de Husilere bağlı hedeflere saldırı düzenlediği belirtilmişti. Bir radar tesisini hedef alan yeni saldırının, öncekinden daha küçük çaplı olduğu ve ABD tarafından tek taraflı gerçekleştirildiği ifade edilmişti.