Husiler: Aden Körfezi'nde bir İsrail gemisini vurduk

Yayınlanma: 26.04.2024 - 08:59

Güncelleme: 26.04.2024 - 08:59

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı televizyon konuşmasında, Aden Körfezi'nde İsrail gemisi MSC Darwin'i füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını ve amaçlarına ulaştıklarını söyledi.

Seri, İsrail’in güneyindeki kıyı kenti Eilat’taki hedeflere de füze saldırısı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Husi güçlerinin Kızıldeniz, Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nda İsrail ve onunla bağlantısı olanların seyrüseferlerini engellemeyi sürdürdüğünü belirten Seri, "Düşman İsrail’in işgal altındaki Filistin'deki hedeflerine karşı daha fazla askeri operasyon gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Filistin halkına destek operasyonlarımız, İsrail saldırganlığı durdurmadıkça ve Gazze Şeridi'ndeki abluka kalkmadıkça durmayacak" diye konuştu.

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.