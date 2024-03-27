Türkiye’ye gelirken sağlık vizesine takılan ülkeler: Irak, Somali, Cubuti, Yemen

Yayınlanma: 27.03.2024 - 20:41

Güncelleme: 27.03.2024 - 20:41

Türkiye, farklı amaçlarla seyahat eden dünyanın dört bir yanından insanları ağırlamaya devam ediyor. Euromonitor International’un raporuna göre 2023’te en çok ziyaret edilen şehirlerin başında 20,2 milyon kişiye ev sahipliği yapan İstanbul geliyor. Metropol şehrin başarılı performansının önemli bir bölümünü ise sağlık ve tıbbi nedenlerden dolayı ülkeyi ziyaret edenler oluşturuyor. Sağlık acenteleri ise turistlere verilen hizmetlerin sürdürülebilir kılınması için vize kolaylığı sağlanması gibi avantajlar sunulması gerektiğini öne sürüyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) Orta Anadolu Bölge Temsil Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fedakar Günsili, sağlık turizmi için sağlanacak vize kolaylığının yurt dışından gelecek hastaları teşvik edebileceğini aktararak, “Sağlık turizminin Türkiye ekonomisine katkısı çok büyük. Ancak halihazırda Irak, Somali, Cubuti, Yemen olmak üzere çeşitli destinasyonlarda uygulanan vize prosedürleri, sağlık turistlerinin önünde büyük bir engel. Tedavi için ülkemize gelmek isteyenlere vize kolaylığı sağlanması, Türkiye’nin sağlık turizmine eşik atlatabilir” dedi.

“Vizesi onaylanmayan hastalar, başka ülkelere gidebilir”

Dr. Fedakar Günsili, “Türkiye birçok ülke vatandaşına vize muafiyeti uyguluyor. Fakat, vize problemleriyle karşı karşıya kalan hastalar istemeyerek de olsa farklı ülkelere tedaviye gidiyor” diyerek sözlerine şunları ekledi:

“Sağlık turizminin ülkemize olan hem maddi hem de manevi katkısını göz ardı edemeyiz. Türkiye’nin sağlık hizmetlerine talep giderek artıyor. Tedavi olmak için Türkiye’ye gelmek isteyenler vize hususunda kolaylık sağlanmasını bekliyor. Biz de gelişen teknolojileri takip ederek en uygun fiyata en üst düzey kaliteyle hizmet vermek için sürekli çalışıyoruz. Dünya standartlarındaki hizmetlerimiz bizi global çapta merkez haline getiriyor. Vizesine onay alamayan 1 kişinin bile ülkemize gelememesi büyük kayıp.”

“Sağlık sektörünün ekonomiye katkısı artırılabilir”

Vize sorununun en kısa sürede çözüleceğine inandığını belirten TÜRSAB Orta Anadolu Bölge Temsil Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi, Uluslararası Sağlık Turizmi Komite Başkanı Dr. Fedakar Günsili, sözlerini şöyle tamamladı:

“Türkiye sağlık sektöründe çok büyük ilerleme kaydetti. Biz de ülkemizin güzelliklerini ve kültürel zenginliklerini de konuya dahil ederek yurt dışından daha çok yabancı hastanın gelebilmesi ve ekonomimize katkıda bulunmak için çalışıyoruz. Bu noktada, önümüzdeki vize engeline çözüm bulunması, daha verimli çalışmasına yardımcı olacaktır.”