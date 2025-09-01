Husiler, BM ofislerine baskın yaptı: Çalışanlar alıkonuldu

Yemen’in başkenti Sana’da İran destekli Husiler, Birleşmiş Milletler (BM) ofislerine baskın düzenleyerek en az 11 personeli gözaltına aldı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Husilerin Dünya Gıda Programı (WFP) ofisine zorla girdiğini, BM’ye ait mal varlıklarına el koyduğunu ve diğer BM ofislerine de girmeye çalıştığını açıkladı.

Baskının, perşembe günü İsrail’in Sana’ya düzenlediği ve Yemen’deki Husi yönetiminin Başbakanı ile birkaç bakanın öldürüldüğü saldırının hemen sonrasına denk gelmesi dikkat çekti.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 11 çalışanın yalnızca Sana’da değil, liman kenti Hodeyde’de de gözaltına alındığını duyurdu.

Gözaltına alınanlar arasında UNICEF, BM Kalkınma Programı (UNDP) ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ofislerinde görev yapan personelin de bulunduğu belirtildi.

Grundberg, bu son gözaltıların yanı sıra, Husilerin 2021’den bu yana 23 BM çalışanını alıkoyduğunu ve bunlardan birinin bu yıl gözaltında yaşamını yitirdiğini hatırlattı.