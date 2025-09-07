Husilerden İsrail’e yeni hedef: Ramon Havalimanı’na drone saldırısı

İsrail Havalimanları İdaresi, Pazar günü yaptığı açıklamada Yemen’den fırlatılan bir dronun Eilat yakınlarındaki Ramon Havalimanı’nın geliş salonuna isabet ettiğini duyurdu.

Olayın ardından tüm kalkış ve inişler geçici olarak durduruldu. Yetkililer, operasyonların en kısa sürede normale dönmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

İsrail ordusu, dronun havalimanı bölgesine düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ordu, saldırının doğrudan isabet mi yoksa önleme sonrası mu gerçekleştiğine dair ayrıntı paylaşmadı.

Ramon Havalimanı, Mısır ve Ürdün sınırındaki Eilat kentinde bulunuyor ve ağırlıklı olarak iç hat uçuşlarına hizmet veriyor.

İran destekli Husiler, Ekim 2023’te Gazze’de savaşın başlamasından bu yana İsrail’e yönelik binlerce kilometrelik uzun menzilli füze ve dron saldırıları düzenliyor.

Grup, saldırıları “Filistinlilerle dayanışma” gerekçesiyle üstleniyor.

İSRAİL'DEN MİSİLLEME

İsrail, buna karşılık Yemen’in Husi kontrolündeki bölgelerine hava saldırıları düzenledi.

Bu operasyonlarda Hudeyde Limanı hedef alındı; son saldırıda Husi yönetiminin üst düzey yetkilileri, aralarında hükümet başkanının da bulunduğu isimler öldürüldü.

Husiler, Gazze savaşının başlamasından bu yana Kızıldeniz’deki ticari gemilere yönelik saldırılarıyla da uluslararası nakliyat güvenliğini tehdit ediyor.