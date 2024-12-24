Husiler'den İsrail'e füze saldırısı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen’deki İran destekli Husiler tarafından fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin orta ve güney kesimlerinde sirenlerin çaldığını açıkladı. Füzenin başarılı bir şekilde etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Husiler'den İsrail'e füze saldırısı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 24.12.2024 - 08:02

Yemen’deki İran destekli Husilerden İsrail’e bir misilleme daha geldi.

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Husiler tarafından Yemen’den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin orta ve güney kesimlerinde sirenlerin çaldığı bildirildi.

Füzenin başarılı bir şekilde etkisiz hale getirildiği kaydedilirken, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

Geçtiğimiz cumartesi günü Yemen’den fırlatılan bir balistik füzenin Tel Aviv’e düşmesi sonucu 18 kişi yaralanmıştı. IDF, Husiler tarafından fırlatılan füzeyi durdurma çabalarının başarısızlıkla sonuçlandığını açıklamıştı.


Etiketler: #yemen #israil

İlgili Haberler

Kassam Tugayları'ndan İsrail'e uyarı: 'Bazı esirlerin hayatı...'

Kassam Tugayları'ndan İsrail'e uyarı: 'Bazı esirlerin hayatı...'
İsrail'den Husiler'e tehdit: 'Heniyye, Sinvar ve Nasrallah'a yaptığımız gibi...'

İsrail'den Husiler'e tehdit: 'Heniyye, Sinvar ve Nasrallah'a yaptığımız gibi...'
İsrail'den Slovakya'ya hava savunma sistemi tedariki

İsrail'den Slovakya'ya hava savunma sistemi tedariki
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler