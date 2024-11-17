Husiler'den İsrail'e İHA saldırısı

Yemen’deki Husiler, İsrail’in güneyindeki Eilat kentinde "hayati önemi olan bir hedefe" çok sayıda insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini açıkladı.

Husiler'den İsrail'e İHA saldırısı
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AA
Yayınlanma: 17.11.2024 - 09:15

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, "İsrail’in güneyindeki Eilat kentinde hayati öneme sahip bir hedefe çok sayıda İHA ile operasyon düzenlediklerini" belirtti.

Hedef alınan yere ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmayan Seri, "operasyonun hedeflerine başarıyla ulaştığını" kaydetti.

İsrail'e yönelik "askeri operasyonlarının" yanı sıra deniz ablukası uygulamaya devam edeceklerini aktaran Seri, "Gazze Şeridi'ndeki abluka ve Lübnan'a yönelik saldırılar sona ermedikçe bu operasyonlar durmayacak" ifadelerini kullandı.

İsrail'den henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.


Etiketler: #yemen #Husiler

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