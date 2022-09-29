Husilerden meydan okuma: Memur maaşları ödenmezse ateşkesi yenilemeyeceğiz
Yemen'deki İran destekli Husiler, yıllardır verilmeyen memur maaşları ödenmezse ateşkesi yenilemeyi kabul etmeyeceklerini açıkladı.
Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı (Husilerde Cumhurbaşkanlığı mesabesinde) Mehdi el-Meşat, başkent Sana'da Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile bir araya geldi.
Mehdi el-Meşat, devlet memurlarının ve emeklilerin maaşlarının ödenmesinin, Yemen halkının temel talebi olduğunu ifade ederek, maaşlar ödenmedikçe ateşkesi yenilemeyi kabul etmeyeceklerini belirtti.
Meşat, "Bu şartlarda ateşkesi kabul etmemiz, savaşın ve Yemen halkı üzerindeki kuşatmanın, askeri çatışmadan daha şiddetli bir şekilde devam etmesini kabul etmek anlamına gelir" ifadelerini kullandı.
Husilerin kontrolündeki bölgelerde yaşayan yaklaşık 500 bin memur, ülkedeki savaş ve Merkez Bankasının bölünmesi nedeniyle yıllardır maaşlarında kesinti yaşıyor.
BM Temsilcisi Grundberg, Yemen'de 2 Ekim'de sona erecek ateşkesin uzatılması çerçevesinde Yemenli taraflarla görüşmeler yürütüyor.
Daha önce Suudi Arabistanlı, Ummanlı ve Yemenli yetkililerle görüşmeler yapan BM Temsilcisi, Yemen'de 2 Ekim'de sona erecek ateşkesin uzatılması çağrısında bulunmuştu.
Ülkede BM'nin girişimiyle 2 Nisan'da başlayan ateşkes mevcut şartlarda 2 Ekim'de sona erecek.
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