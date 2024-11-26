Husilerden, Yemen hükümetine çağrı: Esir takası anlaşmasına hazırız

Yemen'deki İran destekli Husiler, Yemen hükümetiyle kapsamlı esir takası anlaşması imzalamaya hazır olduklarını duyurdu.

Husilerden, Yemen hükümetine çağrı: Esir takası anlaşmasına hazırız
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AA
Yayınlanma: 26.11.2024 - 09:16

Husilerin Esirler Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtaza, kendilerine ait ALTHAWRAH isimli web sitesine yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ile esir takasına ilişkin bilgi verdi.

"Birleşmiş Milletler himayesinde imzalanan tüm anlaşmaları kısıtlamasız ve koşulsuz uygulamaya hazır olduğumuz gibi tüm taraflardan istisnasız tüm esirleri kapsayan kapsamlı bir anlaşmaya girmeye hazır olduğumuzu da ilan ediyoruz" diyen Murtaza, esirlerin acılarını mümkün olan her şekilde sona erdirmek için yerel arabuluculuk yapma becerisine sahip şeyhleri ve toplumun ileri gelen şahsiyetlerini bu dosyayla ilgili harekete geçmeye çağırdı.

Yemen'de hükümete bağlı güçler ile Husiler arasında bugüne kadar birçok cephede esir takası gerçekleştirilirken tarafların elindeki esir sayısına ilişkin net bilgi bulunmuyor.


Etiketler: #yemen #esir takası

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