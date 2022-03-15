İç savaşın 12. yılına girdiği Suriye'de gösteriler düzenlendi

15 Mart 2022 Salı, 17:53

Suriye'nin İdlib ili ve Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırdığı bölgelerde iç savaşın 12. yılına girmesi nedeniyle gösteriler düzenlendi. İdlib, Bab, Azez ve Tel Abyad bölgelerinde toplanan halk "Katil Esad rejimi hesap vermeli", "Rejimin düşmesini istiyoruz", "Özgürlük talebimiz hala sürüyor" sloganları attı.

İdlib'deki gösteriye katılanlardan Nura Hımeym, AA muhabirine yaptığı açıklamada özgürlük için başlattıkları halk hareketine devam edeceklerini söyledi. Hımeym, "11. yılını tamamlayan devrimimize son damlamıza kadar devam edeceğimizin sözünü vermek istiyoruz. Tüm kahramanlarımıza, şehit annelerine selam olsun. İnşallah yakın zamanda Suriye’nin tümü kurtarılmış olacak" dedi.

Gösteriye katılan diğer bir isim Muhammed Medeni "Bugün Özgür İdlib’de tüm Suriyeliler gösteri yapıyoruz. 11 yıl önce başlattığımız devrime devam ediyoruz" dedi. Medeni ayrıca, "Allah’ın izniyle bir araya gelerek Esad’ı devireceğimiz mesajını vermek istedik. Allah’ın izniyle kazanacağız. Ukrayna ve Suriye halkları da aynı silahla öldürülüyor" ifadelerini kullandı.

Ebu Muhammed de bütün aşiretiyle Suriye halkının yanında olduklarını göstermek için gösterilere katıldıklarını söyledi. Ebu Muhammed, "Katil Esad rejimi ve destekçisi İran ve Ruslara karşı başlattığımız özgürlük ve onur devriminin yıl dönümünde yeşil kentimiz İdlib’de özgür halkımızın yanında olmak istedik. Burada halkımıza ve şehitlerimize geri adım atmayacağımızın, devam edeceğimizin sözünü veriyoruz. Zaferi elde edene kadar boyun eğmeyeceğiz" dedi.