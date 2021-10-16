İdlip’te TSK’ye saldırı
İdlip'in kuzey kırsalındaki Maarrat el-Misrin'de, TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı saldırıyı doğruladı ancak bir askerin şehit olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
İdlip’in kuzey kırsalındaki Maarrat el-Misrin’de TSK konvoyunun geçişi sırasında bir patlama yaşandı.
Suriyeli muhaliflere yakınlığıyla bilinen Step Haber Ajansı ise, TSK konvoyunun geçişi sırasında patlayıcının infilak ettiğini ve olayda en az iki askerin yaşamını yitirdiğini, beş askerin de yaralandığını öne sürmüştü.
Farklı saha kaynaklarında ise TSK’nin kaybı olmadığı, ancak TSK’ye eşlik eden ÖSO militanları arasında ölü ve yaralıların bulunduğu ifade edilmişti.
Saldırıyı “Seriyyet Ensar Ebu Bekir es-Sıddık” (Ebu Bekir Sıddık’ın Yardımcıları Seriyyesi) adlı IŞİD bağlantılı örgütün üstlendiği iddia edildi.
Örgüt daha önce 11 Eylül ve 5 Ekim tarihlerinde İdlip’te TSK’yi hedef alan saldırılar düzenlemişti.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırı doğrulandı. Bir askerin şehit olduğuna yönelik iddiaların ise gerçeği yansıtmadığı açıklandı.
Video Haberler
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
En Çok Okunan Haberler
- TÜGVA, Kim Milyoner Olmak İster'e de el atmış
- Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nda!
- Halil Falyalı Girne'de polise teslim oldu
- 'Erdoğan'a açık ve net çağrı yapıyorum...'
- Başsavcıya ‘CHP’liyi gözaltına al’ mesajı
- İşte yeni asgari ücret!
- Mersin Metrosu projesi için tarih belli oldu
- Yurttaşlar, benzin istasyonlarına akın etti!
- Ömer Koç: Fevkalade üzüyor
- Alevi öğretmene korkunç saldırı