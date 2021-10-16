İdlip’te TSK’ye saldırı

16 Ekim 2021 Cumartesi, 11:22

İdlip’in kuzey kırsalındaki Maarrat el-Misrin’de TSK konvoyunun geçişi sırasında bir patlama yaşandı.

Suriyeli muhaliflere yakınlığıyla bilinen Step Haber Ajansı ise, TSK konvoyunun geçişi sırasında patlayıcının infilak ettiğini ve olayda en az iki askerin yaşamını yitirdiğini, beş askerin de yaralandığını öne sürmüştü.

Farklı saha kaynaklarında ise TSK’nin kaybı olmadığı, ancak TSK’ye eşlik eden ÖSO militanları arasında ölü ve yaralıların bulunduğu ifade edilmişti.

Saldırıyı “Seriyyet Ensar Ebu Bekir es-Sıddık” (Ebu Bekir Sıddık’ın Yardımcıları Seriyyesi) adlı IŞİD bağlantılı örgütün üstlendiği iddia edildi.

Örgüt daha önce 11 Eylül ve 5 Ekim tarihlerinde İdlip’te TSK’yi hedef alan saldırılar düzenlemişti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırı doğrulandı. Bir askerin şehit olduğuna yönelik iddiaların ise gerçeği yansıtmadığı açıklandı.