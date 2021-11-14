İğne olmaktan korkanları sevindirecek haber: Dünyanın ilk solunabilir Covid-19 aşısı
Çin tarafından üretilen dünyanın ilk solunabilir Covid-19 aşısı tanıtıldı.
Koronavirüse karşı solunum yoluyla aşılama çalışmaları sürüyor. Çin tarafından üretilen dünyanın ilk solunabilir Covid-19 aşısı tanıtıldı.
Dünyanın ilk solunabilir aşısı Çin'de gösterildi. Haikou şehrindeki sağlık fuarında tanıtılan aşının Faz 2 klinik denemeleri, acil kullanımın onaylanmasıyla, ilk sonuçlara ulaştı.
NTV'nin aktardığına göre aşı, bir tür serum etkisi yapan bir soluma aygıtı aracılığıyla uygulanıyor.
Eylül 2020'de başlayan bu klinik araştırma, Askeri Bilimler Akademisi bünyesindeki Askeri Tıp Enstitüsü ve Wuhan Üniversitesi Hastanesi'nden araştırmacılar tarafından ortaklaşa yürütüldü.
Çin'in Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onaylanan iki aşısı daha bulunuyor.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- AKP'de istifası kabul edilmeyen vekilden açıklama
- Ankara’da kokain ve fuhuş partisi iddiası
- İstanbul'da kanlı baskın
- AKP'ye sesimizi çıkartmayacak mıyız?
- Kılıçdaroğlu'ndan helalleşme kararı
- Yeşil en son nerede, kimle görüldü?
- AKP'li yurttaştan ekonomi yorumu
- HDP, Millet İttifakı'nı mı destekleyecek?
- Asgari ücret diğer ülkelerde ne kadar?
- Merkez Bankası'ndan 'değişiklik' kararı