II. Dünya Savaşı'nda battı: 81 yıl sonra enkazı bulundu

Okyanus kaşifleri uzun zamandır kayıp olan Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda kullandığı savaş gemisi Akagi, Pasifik Okyanusu'nun 5.5 km derinliğinde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.09.2023 - 15:29
II. Dünya Savaşı'nda battı: 81 yıl sonra enkazı bulundu
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İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD ve Japonya arasında geçen Midway Muharebesinde kaybolan Japonya'ya ait savaş gemisi Akagi, ABD-Japon ortaklığı sonucunda Pasifik Okyanusu'nun 18 bin fit (5.5 km) derininde bulundu.

Japonya İmparatorluğu Donanması'nın amiral gemisi olarak kabul edilen Akagi'nin, derin deniz kaşifleri ve tarihçilerden oluşan bir ekip tarafından sonar görüntüleri kaydedildi.

Dünyanın en derin mezarlıklarından biri olarak değerlendirilen Akagi'nin enkazı, 81 yılın ardından ilk kez gözle görüldü

Keşif ekibinde yer alan deniz arkeoloğu James Delgado, enkaza ilişkin "Bu yapının, hasar görmüş haliyle bile hayatta kalması, beklemediğimiz bir şeydi. Bunu görmek oldukça şaşırtıcı. Her ne kadar tahrip olmuş olsa da, bizi net bir şekilde geçmişe bağladığı ayrıntılar mevcut" değerlendirmesinde bulundu.

Savaş sırasında hayatını kaybedenlerin onurlandırıldığı keşife ilişkin Delgado, "Çok fazla acı ve üzüntünün çekildiği 81 yıl önceki dört günün tesellisi olmasını umuyoruz" dedi.


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savaş gemisi İkinci Dünya Savaşı Akagi Pasifik

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