II. Dünya Savaşı'nda savaşmıştı: 96 yaşında mezun oldu

Yayınlanma: 27.01.2024 - 15:38

Güncelleme: 27.01.2024 - 15:38

ABD'nin Rhode Island eyaletinde yaşayan Masterson, 78 yıl önce savaşa katılmak için lise eğitimini yarıda bırakmıştı.

Nisan 1945'te ABD Donanması'na girerek 11 ay görev yapmış, bunun ardından da Kore Savaşı'nda cepheye gitmişti.

Masterson'ın kızı Elaine Vespia, Şükran Günü'nde evdeki bazı eski belgelere bakarken, babasının orduya katıldığı sırada aslında liseyi yarım bırakmak zorunda kaldığını öğrendi.

Vespia, bunun üzerine East Greenwich Lisesi'yle iletişime geçerek yetkililerden, babasının cephede savaştığı dönemi eğitimini tamamlaması gereken süreye sayarak diploma vermelerini talep etti.

Okulun müdürü Brian Ricca, Masterson'ın hikayesini duyunca yetkililerle iletişime geçtiğini ve diploma hazırlanmasına karar verildiğini söyledi.

Vespia, Noel'de babasına bir sürpriz yaparak lise diplomasını verdi. Lise eski askere mezuniyetini kutlaması için bir kep de gönderdi.

"Gözyaşlarımızı tutamadık, diplomayı verebildiğimiz için çok mutluyduk" diyen Vespia, babasının şoke olduğunu ve çok sevindiğini belirtti.

Ricca, savaşta Masterson'ın ülkeyi korumak için verdiği emeğe dikkat çekerek, "Umarım bu, ülkemiz için yaptıklarına duyduğumuz minnettarlığın küçük bir göstergesi olur. Bunu her anlamda hak ettiğini bilmeli" dedi.