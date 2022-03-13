Son dakika: Erbil'e balistik füze saldırısı

13 Mart 2022 Pazar, 05:06

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde gece saat 01.00'de patlama sesleri yankılandı.

IKBY hükümetine bağlı Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Erbil’i hedef alan saldırıda 12 balistik füzenin kullanıldığını ve füzelerin Irak dışından, ülkenin doğu sınırından fırlatıldığı kaydedildi. Terörle Mücadele Birimi, saldırının ABD Erbil Başkonsolosluğu binasını hedef aldığını ifade etti.

TELEVİZYON BİNASI DA HEDEF OLDU

Ayrıca saldırıda, Erbil'in 10 km kuzeydoğusunda yer alan ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani’ye yakınlığı bilinen Kürdistan 24 kanalına ait binada düşen füzeler nedeniyle maddi hasar meydana geldiği ve kanalın yayına kısa bir süre ara verdiği bildirildi.

BARZANİ'DEN SERT TEPKİ

IKBY Başbakanı Barzani saldırının ardından yaptığı açıklamada, düzenlenen füze saldırısını kınayarak, olaya yönelik sert tepki gösterdi. Yurttaşlarını güvenlik güçlerinin talimatlarına uymaya çağıran Barzani açıklamasında, "Erbil korkaklara boyun eğmeyecek" ifadelerini kullandı.

CAN KAYBI YOK

Aynı zamanda IKYB Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırının ardından herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığı duyuruldu.