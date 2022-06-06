IKBY: PKK, Duhok'ta Peşmerge güçlerine saldırdı
Terör örgütü PKK, Duhok'ta Peşmerge güçlerine saldırdı.
Irak'ın Duhok kentinde, terör örgütü PKK'nın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine saldırı düzenlediği belirtildi.
Peşmerge Zerevani Komutanlığı Operasyonlar Sorumlusu Tümgeneral Salar Teymur, Duhok'un Amedi ilçesine bağlı Kani Masi nahiyesindeki PKK saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.
Salar Teymur, "Bugün akşam Kani Masi nahiyesine bağlı Gamnerki dağında PKK'lılar Peşmerge güçlerinin bulunduğu noktaya saldırdı. Saldırıda roketatar ve BKC kullanıldı" dedi.
Teymur, saldırının Peşmerge güçleri tarafından püskürtüldüğünü belirterek, yaralı ya da can kaybı olmadığını kaydetti.
PKK, geçen yıl 5 Haziran 2021'de de Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine pusu kurmuş, saldırı sonucu 5 Peşmerge ölmüş, 7'si yaralanmıştı.
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