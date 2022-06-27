IKBY: Süleymaniye'deki gaz tesisine saldırıyı yasa dışı gruplar gerçekleştirdi

27 Haziran 2022 Pazartesi, 09:15

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli enerji şirketi Dana Gas'ın işlettiği Kormor Gaz Tesisi'ne yönelik son bir haftada üç kez yinelenen füze saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Mesrur Barzani, Süleymaniye'deki Kormor Gaz Tesisi'ne yönelik düzenlenen saldırılarının arkasında "yasa dışı" gruplar olduğunu belirtti.

Barzani, son aylarda IKBY halkına ve altyapılarına yönelik tekrarlanan terör saldırılarından derinden rahatsız olduğunu belirterek, "Saldırıların arkasındaki korkaklar, ülkenin geri kalanında kamuoyunun inancını kaybettikleri için kriminal saldırılara başvurdular" ifadelerini kullandı.

Başbakan Barzani, "Geleceğe ve gençlere iş yaratmak için dünyanın geri kalanıyla ekonomik bütünleşmeye odaklanmak yerine, yasa dışı gruplar köylerimize ve sivillere roket atıyor" dedi.

Barzani ayrıca, Peşmerge ve İçişleri Bakanlıklarına önemli kamu altyapısı ile petrol ve gaz tesislerini korumak için gerekli önlemleri almaları talimatı verdiğini belirterek, "Bu planın bir parçası olarak, bölgeyi ek kuvvetlerle takviye etmeyi kabul ettik. Önümüzdeki günlerde daha fazla önlemler gözden geçirilecek" ifadelerine yer verdi.