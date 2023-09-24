IKBY'deki Irak 'il meclisleri' feshedildi
Irak Federal Mahkemesi, IKBY'deki "il meclislerini" feshetti.
Irak Yüksek Federal Mahkemesi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) il meclislerini düzenleyen maddeyi iptal ederek, söz konusu yapıları lağvetti.
Mahkemeden yapılan yazılı açıklamaya göre, IKBY Parlamentosu’nun 2019’da il meclisleri kanununun 2’nci maddesinde yapılan değişikliğin “anayasal olmadığına” karar verildi. Böylece IKBY’deki il meclisleri lağvedildi.
Erbil merkezli Rudaw’a göre, IKBY Parlamentosu, 2019 yılında il meclisleri ile ilgili 2009 yılında yenilenen yasanın 3 bendinde değişikliğe gitmişti. Buna göre meclislerin seçimler yenileninceye kadar görevlerine devam etmesine karar verilmişti.
Ayrıca daha önce sadece meclis içerisinden seçilen valinin meclis dışından da seçilmesinin önü açılmıştı.
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