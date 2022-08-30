IKBY'den 'protesto' açıklaması: Yeni şiddet döngüsünden derin endişe duyuyoruz
IKBY Başbakanı Barzani Irak'taki yeni şiddet döngüsünden derin endişe duyduğunu söyledi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Irak'taki son olaylara ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.
Mesrur Barzani, Irak'taki yeni şiddet döngüsünden derinden endişelendiğini belirterek, "Başbakan Mustafa el-Kazımi ile IKBY'nin tüm ülke için barış ve istikrarı yeniden sağlamaya yardım etmeye hazır olduğunun altını çizmek için konuştum" ifadelerini kullandı.
Barzani, diyalog ve birlik çağrısı yaparak şunları kaydetti:
"Ülkenin karşı karşıya olduğu derin ve ciddi sorunlar hakkında tam ve samimi bir diyalog zamanı. Birbirimizin farklılıklarını tanıyacak kadar cesur olmalı ve hepimizin içinde bulunduğu durumun kalıcı bir çözüm gerektirdiğini kabul etmeliyiz."
IKBY Başkanı Neçirvan Barzani de dün yaptığı yazılı açıklamada, IKBY’nin Iraklı taraflar arasında çözüm ve anlayış sağlanmasına yardıma hazır olduğunu ifade etmişti.
Neçirvan Barzani, açıklamasında, "Bu nedenle tüm Irak güçlerini ve taraflarını Erbil'de buluşmaya ve durumu aşmak için ciddi bir diyalog başlatmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer vermişti.
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