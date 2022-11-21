IKBY'den uluslararası topluma çağrı: İran'a karşı net pozisyon alın
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümeti, İran'ın dün gece saatlerinde Irak'ın kuzeyine gerçekleştirdiği saldırıları kınayarak, uluslararası toplumu "İran'ın devam eden saldırganlığı konusunda net ve ilkeli bir pozisyon almaya" çağırdı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümetinin resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti'nin dün gece Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İran'ın, Irak'ın ve Irak Kürdistan Bölgesi'nin egemenliğine yönelik tekrarlanan ihlalleri affedilemez ve uluslararası hukuk ve komşuluk ilişkilerinin büyük bir ihlalidir. İran Cumhuriyeti'ni Kürdistan Bölgesi'ne yönelik bu şiddetli kampanyayı durdurmaya çağırıyoruz. İstikrara şiddet yoluyla asla ulaşılamaz. IKBY, Bağdat'taki dost ve ortaklarını, Birleşmiş Milletleri (BM) ve uluslararası toplumu İran'ın devam eden saldırganlığı konusunda net ve ilkeli bir pozisyon almaya çağırıyor."
NE OLMUŞTU?
Dün gece Erbil'in Koysancak ilçesindeki İKDP karargahına füze ile Süleymaniye'nin Zırguez bölgesindeki Komele merkezine ise insansız hava aracı ile saldırılar gerçekleştirilmişti.
IKBY Anti-Terör Biriminden yapılan açıklamada, "İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kürdistan Bölgesindeki Doğu Kürdistan Partilerinin merkez ve karargahlarını bombaladı" ifadeleri kullanılmıştı.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, saldırılarda 1 İKDP üyesi hayatını kaybetmişti.
Video Haberler
- ''Duygulanmamak elde değil''
- Görenler şoke oldu
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
- Son tarih 31 Aralık
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
- Yerleşik yabancı kadınlar, resim kursunda buluşuyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Albayrak'tan ölen torunu için açıklama
- Arkadaşlarıyla gidip...
- İstiklal'deki saldırıya ilişkin yeni gelişme
- Oyuncuları taşıyan minibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar
- Dünyaca ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
- 'One Love' kol bandına izin yok...
- ‘Cumhurbaşkanı adayı’ açıklaması
- Kaza geçiren oyuncuların son durumları belli oldu
- Torunu hayatını kaybetti...
- Matrah uyanıklığı