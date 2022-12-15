İki polis bir kadın tarafından vurularak öldürüldü

15 Aralık 2022 Perşembe, 11:02

ABD'nin Mississipi eyaletinde bulunan Louis kentinde yetkililer, iki Mississippi polis memurunun motel otoparkında cipinin içinden kendilerine ateş eden bir kadın tarafından vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

New York Post'ta yer alan habere göre müfettişler, 43 yaşındaki Amy Anderson'ın, sabah saat 4:30 sularında bir sağlık kontrolü için gelen polislerin kendisini yarım saat boyunca ikna etmeye çalıştığını ve ardından kadının polislere ateş ettiğini söyledi.

Müffettişler, Louis Polis Çavuşu Steven Robin ve polis memuru Branden Estorffe'nin, açılan ateş sonucunda yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Mississippi Kamu Güvenliği Departmanı'ndan yapılan açıklamada, Anderson'ın arabada içerisinde bir çocuğu olduğunu ve ateş açmadan önce memurların eyaletin Çocuk Koruma Hizmetleri'ni aradığını bilgisi paylaşıldı.

Mississippi Soruşturma Bürosu, 34 yaşındaki Robin'in otoparkta, 23 yaşındaki Estorffe'nin ise hastaneye kaldırıldıktan sonra öldüğünü açıkladı.

Polis, Anderson'un da göğsünden aldığı kurşun yarasıyla ölü bulunduğunu söyledi.

Mississippi Kamu Güvenliği Komiseri Sean Tindell, müfettişlerin Anderson'un intihar ettiğinden şüphelendiklerini ancak otopsi yapılana kadar bunu teyit edemeyeceklerini çünkü memurlardan birinin olay sırasında ateş ettiğini söyledi.

Araba içerisinde bulunan ve 10 yaşından küçük olduğu bildirilen kız çocuğunun son durumu hakkında bilgi paylaşılmadı.

Mississippi Valisi Tate Reeves Twitter'dan yaptığı açıklamada "İki cesur kolluk görevlisinin bu korkunç kaybı beni derinden üzdü. Aileleri, arkadaşları, memur arkadaşları ve tüm Louis halkı için dua ediyorum"

Louis Polis Şefi Toby Schwartz, yaptığı açıklamada olayla ilgili kapsamlı bir soruşturmanın tamamlanacağı sözünü verdi.

Schwartz, "Bugün burada, Louis kentinde, en iyi iki memurumuzun hayatını kaybettiği bir trajedi yaşandı" dedi.