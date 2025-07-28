İki yaşındaki çocuk, kobrayı ısırarak öldürdü

İki yaşındaki Govinda Kumar, Hindistan’ın doğusundaki Bihar eyaletinde bulunan Bankatwa köyündeki evlerinin yakınında oynarken yaklaşık bir metre uzunluğunda bir kobrayı gördü ve aniden yakaladı. Yılan, çocuğun ellerine dolanırken, Govinda yılanı tüm gücüyle ısırdı.

The Telegraph’ın haberine göre, büyükannesi Mateshwari Devi’nin ifadesine göre çocuk o sırada çığlık atmak yerine yılanı ağzına aldı.

Devi “Odun taşıyordum, yılan dışarı çıktı. Çocuk hareket eden yılanı görmüş olmalı ve onu tuttu. Koşup yanına gittik, başını ağzına aldığını görünce yılanı hemen elinden aldık” dedi.

YILAN OLAY YERİNDE ANİDEN ÖLDÜ

Govinda, yılanın zehrini ağzında taşıdığı için kısa süre sonra bilincini kaybetti. Ancak olay yerinde ölen kobra kadar şanssız değildi. Ailesi tarafından önce bölgedeki sağlık merkezine, ardından Bettiah’taki Hükümet Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü.

Hastanenin çocuk sağlığı bölümünden Doç. Dr. Saurab Kumar, çocuğun ilk geldiğinde bilinci açık ama yüzü ve ağzı şişmiş halde olduğunu söyledi:

“Kobranın çocuğu ısırmadığından emin olmak için aileye defalarca sorduk. Onlar da çocuğun kobrayı ısırdığını ve yılanın orada öldüğünü söylediler.”

Dr. Kumar’a göre çocuk yılanın bir kısmını yuttuğu için zehir sindirim sistemine gitti.

Kumar, “Bu yüzden alerjiye karşı ilaç verdik ve 48 saat boyunca gözlem altında tuttuk. Herhangi bir semptom gelişmeyince Cumartesi günü taburcu ettik” dedi.

Doktora göre, yılan muhtemelen baş ve ağız bölgesine gelen travma nedeniyle öldü.