İkinci Dünya Savaşı bombası sahile vurdu

Yayınlanma: 03.01.2024 - 14:31

Güncelleme: 03.01.2024 - 14:31

Santa Cruz County Şerif Bürosu, cihazın son fırtınalar sırasında Pasifik Okyanusu'ndan sürüklendikten sonra Pajaro Kum Tepesi'nde bulunduğunu söyledi. Yetkililer yaptıkları yazılı açıklamada cihazı "etkisiz bir askeri mühimmat" diye tanımladı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Şerif Bürosu, "Önlem olarak bomba ekibimiz müdahale etti, güvenli olduğuna karar verdi ve sahilden kaldırılmasını sağladı" diye belirtti.

Cihaz, yetkililerin yerinde görsel inceleme ve x-ray taraması yapması ve patlayıcı madde içermediğinin tespit edilmesinden sonra Travis Hava Kuvvetleri Üssü yetkilileri tarafından alındı. Cihaz daha sonra Hava Kuvvetleri Üssü'ne nakledildi.

Hava Kuvvetleri sözcüsü şunları söyledi:

"Cihazın, II. Dünya Savaşı dönemine ait Mk 15, Mod 2 model bir donanma tatbikat bombası olduğu tespit edildi. Bomba artık Travis Patlayıcı Mühimmat İmha Merkezi'nde muhafaza edilmekte ve orada kalmaya devam edecek."

Eski bombanın karaya vurduğu plaj, Pasifik Okyanusu'ndaki güçlü fırtınaların yarattığı dev dalgalar nedeniyle geçen hafta tahliye edilen plajlardan biriydi.

Çatışmalar sırasında bombalamanın çok daha yaygın olduğu Avrupa ve Asya'nın aksine ABD'de bomba gibi askeri teçhizat nadiren kıyıya vuruyor.

Ancak Fox News'in haberine göre 2002'de ABD Donanması'nın Patlayıcı Mühimmat İmha Müfrezesi, Hawaii'nin Oahu adası açıklarında su altında ıskartaya çıkarılmış mühimmat alanı buldu.

Associated Press'e göre 2020'de ordu, Oahu'daki Lanikai Plajı'yla Kuzey Mokulua arasındaki kanalda yaklaşık 45 kiloluk iki adet II. Dünya Savaşı döneminden kalma güdümsüz bombayı patlattı ve diğer mühimmatı kaldırdı.