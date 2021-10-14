İlişkiler normalleşecek mi? Blinken’dan Esad açıklaması

14 Ekim 2021 Perşembe, 15:00

Bazı Arap ülkelerinin Suriye ile ilişkilerde normalleşme adımları atmasının ardından ABD’nin nasıl bir tutum alacağı merak edilirken, ülkenin Dışişleri Bakanı Antony Blinken konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Blinken, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile iki ülke arasındaki normalleşme anlaşmasının yıl dönümünde, Washington'da bir araya geldikten sonra, bakanlarla ortak basın toplantısı düzenledi.

Son zamanlarda birçok Arap ülkesinin, Esad ile ilişkileri normalleştirme yoluna gittiğine ilişkin soruya yanıt veren Blinken, Joe Biden yönetiminin, Suriye'deki temel amacının, yardıma muhtaç insanlara insani yardım yetiştirmek ve mümkün ölçüde çatışmaların azaltılmasını sağlamak olduğunu belirtti.

"NİYETİMİZ OLMADIĞI ŞEYLER..."

Arap ülkelerinin, Esad'ı yeniden tanıma girişimlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Blinken şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'de bizim görüşümüze göre şart ve hayati önemdeki siyasi çözüme doğru geri dönülemez bir ilerleme kaydedilmedikçe şu ana kadar yapmadığımız ve yapmaya niyetimizin olmadığı şeyler; Esad ile normalleşmek veya ilişkileri iyileştirme çabalarına destek vermek, herhangi bir yaptırımı kaldırmak ve yeniden inşa çabalarına karşı çıktığımız duruşumuzu değiştirmek."

-NTV