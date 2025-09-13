İlk Filistinli Miss Universe adayı: “Hayallerimiz var, yaşamak istiyoruz”

27 yaşındaki Nadin Ayub, Gazze’de 23 aydır süren soykırımın gölgesinde, Kasım ayında, Tayland’da düzenlenecek Miss Universe yarışmasına 'Miss Palestine' unvanıyla katılmaya hazırlanıyor.

Ayub, “Biz yalnızca mücadelelerimizden ibaret değiliz. Filistinliler de çocuklarıyla, kadınlarıyla yaşamayı ve hayallerini gerçekleştirmeyi istiyor” dedi.

Ayub, katılımıyla birlikte Filistin’in güzelliğini, kültürel zenginliğini ve en önemlisi halkının insani yönünü göstermek istediğini vurguladı. “Halkımızın bir sese ihtiyacı var, biz kimliğimizin silinmesini istemiyoruz” sözleriyle katılımının politik ve insani yönüne dikkat çekti.

HAYATI VE KARİYERİ

Ayub, çocukluğunu Batı Şeria, ABD ve Kanada arasında geçirdi. Şu anda Ramallah, Amman ve Dubai arasında yaşıyor.

Ailesi akademisyen; İngiliz edebiyatı ve psikoloji eğitimi aldı, Filistin’de öğretmenlik yaptı.

Moda dünyasına İtalya’da katıldığı bir defileyle adım attı, ardından uluslararası yarışmalara davet edildi.

2022’de çevrimiçi düzenlenen ilk Miss Palestine yarışmasını kazanarak dikkat çekti. Aynı yıl Miss Earth yarışmasında yer aldı.

Ancak 7 Ekim 2023’te başlayan Gazze Savaşı nedeniyle Miss Universe’e katılımını erteledi.

POLİTİK VE SEMBOLİK ANLAM

Nadine Ayub’un yarışmaya katılımı, yalnızca bireysel bir başarı değil, aynı zamanda Filistin’in uluslararası görünürlüğü açısından da önemli bir adım olarak görülüyor.

“Ben, yaklaşık 145 ülke tarafından tanınan bir ülkeyi temsil ediyorum” diyen Ayub, Filistin’in bağımsız bir devlet olarak varlığını vurguluyor.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, geçtiğimiz günlerde 'New York Deklarasyonu'nu kabul ederek, iki devletli çözüme destek verdi.

142 ülke lehte, 10 ülke ise aleyhte oy kullandı.