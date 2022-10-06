İlk kez bir Rus kozmonot, SpaceX ile uzaya fırlatıldı
SpaceX, Crew-5 misyonu kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) 3 astronot ve 1 kozmonot gönderdi. İlk defa 1 Rus kozmonot SpaceX ile uzaya fırlatıldı.
SpaceX, Crew-5 misyonu kapsamında ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden Falcon 9 roketi ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) 3 astronot ve 1 kozmonot gönderdi.
ISS’ye gönderilen mürettebat arasında ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) bağlı astronotlar Nicole Mann ve Josh Cassada, Japonya Uzay Araştırma Ajansı’na (JAXA) bağlı astronot Koichi Wakata ve Rusya Federal Uzay Ajansı’na (Roscosmos) bağlı Anna Kikina yer alıyor. Ekip, insan sağlığı ve ay yakıt sistemleri gibi alanlarda 200'den fazla bilimsel deney yapacak. Crew-5 misyonu, NASA ve SpaceX arasında uzaya mürettebat gönderdiği 6’ncı ortak fırlatma olarak kayıtlara geçti. Crew-5 mürettebatın yaklaşık 5 ay sonra Dünya’ya dönmesi planlanıyor.
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Crew-5 misyonu kapsamında ilk kez bir Rus kozmonot ISS’ye SpaceX ile fırlatılırken, Mann, uzaya seyahat eden ilk Kızılderili kadın oldu. Mann yaptığı açıklamada, “Yerli Amerikalıları ve mirasımı temsil etmekten gurur duyuyorum” dedi. Mann, Cassada ve Kikina’nın uzaya ilk yolculukları olurken, Wakata ise uzaya 5’inci kez yolculuk ediyor. Falcon 9 roketi, başarılı fırlatmanın ardından Atlantik Okyanusu'nda konuşlu Otonom Uzay Limanı Drone Gemisi’ne iniş yaptı.
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