İlk Türk astronot Gezervacı uzaydaki bitki deneyini paylaştı
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) yaptığı bitki deneyi fotoğraflarını paylaştı.
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yaptığı bitki deneyini sosyal medya hesabından yayınlandı. Gezervacı, bu deneylerin aynı zamnda değişen iklim olayları nedeniyle bitkilerin zorlu koşullara verdiği tepkiyi de ölçtüğünü söyledi.
"HER ADIM DÜNYA'MIZIN GELECEĞİ İÇİN"
Gezeravcı deneylerle ilgili yaptığı paylaşımında, “Uzayda yaptığım bitki deneyleri, evimiz Dünya'nın sınırsız güzelliklerini anlamamıza yardımcı oluyor. Bu araştırmalar aynı zamanda değişen iklim olayları sebebiyle bitkilerin zorlu koşullara verdiği tepkiyi de ölçüyor. Attığımız her bir adım Dünya’mızın geleceği için” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Palalı Sabri' öldürüldü!
- Rehin alınan kadının mesajları ortaya çıktı
- Erdoğan'ın şeriat çıkışına tepki yağıyor
- Çok sayıda yaralı var!
- İYİ Parti harekete geçti
- Taksicilerden 250 araçlık 'Oğuz Erge' konvoyu
- Enver Aysever serbest bırakıldı: İlk açıklama geldi!
- Taksi şoförü hayatını kaybetti, saldırgan yakalandı
- O ambulansta uyuşturucunun ne işi vardı
- Adaylık AKP'ye bırakılmıştı!