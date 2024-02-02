İlk Türk astronot Gezervacı uzaydaki bitki deneyini paylaştı

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) yaptığı bitki deneyi fotoğraflarını paylaştı.

DHA
Yayınlanma: 02.02.2024 - 15:15
İlk Türk astronot Gezervacı uzaydaki bitki deneyini paylaştı
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Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yaptığı bitki deneyini sosyal medya hesabından yayınlandı. Gezervacı, bu deneylerin aynı zamnda değişen iklim olayları nedeniyle bitkilerin zorlu koşullara verdiği tepkiyi de ölçtüğünü söyledi. 

"HER ADIM DÜNYA'MIZIN GELECEĞİ İÇİN"

Gezeravcı deneylerle ilgili yaptığı paylaşımında, “Uzayda yaptığım bitki deneyleri, evimiz Dünya'nın sınırsız güzelliklerini anlamamıza yardımcı oluyor. Bu araştırmalar aynı zamanda değişen iklim olayları sebebiyle bitkilerin zorlu koşullara verdiği tepkiyi de ölçüyor. Attığımız her bir adım Dünya’mızın geleceği için” dedi.

 

 


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