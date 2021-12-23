İltica başvurularında korkutan artış

23 Aralık 2021 Perşembe, 00:00

AB İstatistik Kurumu Eurostat'ın açıkladığı verilere göre, Eylül 2021'de AB'ye yapılan toplam iltica başvurularının, Covid-19 salgını öncesi seviyeleri geçtiği belirtildi.

Bunlar içerisinde 2 bin 800 refakatsiz çocuğun da çeşitli AB ülkelerine başvurduğu kaydedildi. Bu rakam, 2021 yılının ocak ayında 1300 olarak kaydedilmişti.

Refakatsiz çocuklar adına 660 başvurunun Avusturya'ya, 390'ının Belçika'ya, 300 kimsesiz çocuğun ise Hollanda'ya sığınma için başvuru yapıldığı bildirildi.

YÜZDE 142 ARTIŞ

UNICEF'ten 3 Aralık'ta yapılan açıklamada, 2020'de UNICEF kaydı altına alınan kimsesiz çocukların sayısında yüzde 142 artış olduğu ifade edilmiş, Afganistan'dan 7 bin 750'den fazla çocuğun kayıt altına alındığı bildirilmişti.

Eurostat, Eylül 2021'de geçen senenin aynı dönemine oranla yüzde 58'lik artışla 60 bin 800 kişinin ilk kez sığınma başvurusu yaptığını, bunun 13 bin 800'ünün Afgan olduğunu duyurmuştu.