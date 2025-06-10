IMF'den 15 yıl aradan sonra Suriye'ye ilk ziyaret

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2009’dan bu yana ilk kez Suriye’yi ziyaret etti. Şam’da 1-5 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen ziyarette, ülkedeki ekonomik ve finansal durum değerlendirildi, politika öncelikleri ele alındı ve ekonomik toparlanmayı destekleyecek bir kapasite geliştirme yol haritası oluşturuldu.

IMF tarafından yapılan açıklamada, heyete Ron van Rooden’ın başkanlık ettiği belirtildi. Ziyaretin, yıllardır süren iç savaşın ardından ekonomik çöküntü yaşayan Suriye’ye yönelik teknik destek ve politika danışmanlığı sağlamayı amaçladığı vurgulandı.

IMF, kısa vadede kamu güveninin tesis edilmesi ve makroekonomik istikrarın yeniden sağlanması için maliye ve para politikalarının disiplinli şekilde yürütülmesi gerektiğini belirtti. Açıklamada, özel sektörün kalkınmada öncü rol üstlenebilmesi için uygun koşulların oluşturulmasının önemine dikkat çekildi.

'ULUSLARARASI YARDIMA DUYULAN İHTİYAÇ BÜYÜK'

Ziyaret sonrası yayımlanan değerlendirmede, Suriye'nin sürdürülebilir bir ekonomik toparlanma için ciddi oranda uluslararası yardıma ihtiyaç duyduğu vurgulandı. Yardımların yalnızca uygun mali destekle sınırlı kalmaması, aynı zamanda kapasite geliştirme alanlarını da kapsaması gerektiği ifade edildi.

IMF, yıllarca süren çatışmaların ardından Suriye'nin karşı karşıya olduğu zorluklara dikkat çekti. Yaklaşık 6 milyon kişinin ülkeyi terk ettiği, 7 milyon kişinin ise ülke içinde yerinden edildiği hatırlatıldı. Ekonomik üretimde büyük düşüş yaşandığı, reel gelirlerin azaldığı ve yoksulluğun yaygınlaştığı ifade edildi.

Devlet kurumlarının zayıfladığı, temel kamu hizmetlerinin aksadığı ve altyapının büyük ölçüde zarar gördüğü belirtilen açıklamada, sürdürülebilir bir ekonomik toparlanmanın sağlanmasının "büyük bir aciliyet" taşıdığı vurgulandı.

IMF DESTEĞİNİ SÜRDÜRECEK

IMF heyetinin, Suriye’de özellikle Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası ve İstatistik Kurumu gibi temel ekonomik kurumlarla iş birliği içinde çalışarak, politika ve kapasite geliştirme önceliklerine ilişkin ayrıntılı bir yol haritası geliştirdiği kaydedildi. Fon, Suriye’ye yönelik teknik ve yapısal desteğini sürdüreceğini de teyit etti.



