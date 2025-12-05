3 puanı son anda kaptı... Osimhen'den Galatasaray'a hayat öpücüğü!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-2'lik skorla kazandı.

Galatasaray'ı öne geçiren golleri 8. dakikada Leroy Sane, 29. dakikada Victor Osimhen kaydetti ve maç 2-0'a geldi.

Samsunspor', 56. dakikada Anthony Musaba ve 88. dakikada Emre Kılınç ile skoru 2-2'ye getirdi.

Victor Osimhen, 90+2. dakikada maçın skorunı belirledi.

SAMSUNSPOR, SERİYİ BOZDU

Galatasaray, Samsunspor'a karşı üst üste 9. lig maçını kazandı. Sarı kırmızılılar, puanını 36'ya yükseldi.

Ligdeki galibiyet hasreti 3 maça çıkan Samsunspor, puanını 22 puanda kaldı.

Karşılaşmadan dakikalar | Galatasaray 3-2 Samsunspor

95' VAR'dan gelen bir uyarı olmadı. Penaltı yok!

95' Samsunspor'da Emre Kılınç sarı kart gördü.

95' Samsunspor, penaltı bekliyor. Kazımcan Karataş pozisyonun içinde.

93' GOL | Victor Osimhen ile Galatasaray skoru 3-2 yaptı. Yunus'un kafasında Osimhen röveşata ile topu ağlara yolladı.

90' Galatasaray'da Icardi Arda'nın yerine girdi. Samsunspor'da Ndiaye çıktı Yunus Emre oyuna girdi.

87' GOL | Emre Kılınç'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruş savunmaya çarparak ağlarla buluştu. Skor 2-2.

86' Berkan Kutlu sarı kart gördü.

85' Galatasaray'da Berkan Kutlu oyuna girdi, Gabriel Sara oyundan çıkan isim oldu.

84' Leroy Sane, frikikten kaleyi denedi. Top üstten auta gitti.

83' Leroy Sane'ye yaptığı faul sebebiyle Van Drongelen sarı kart gördü.

81' Samsunspor'da Marius Mouandilmadji, Tomasson yerine oyunda.

78' Samsunspor gole çok yaklaştı. Önce Emre Kılınç'ın ceza sahası içinden şutu savunmadan döndü ardından Tomasson'un şutu az farkla dışarı gitti.

75' Galatasaray kontratakta Sane ile geldi, Osimhen'e çevirdiği topta gelen vuruşu savunma blokladı.

72' Davinson Sanchez, Emre Kılınç'ın çevirdiği topta inanılmaz bir müdahale ile gole engel oldu. Korner.

71' Makoumbou uzak bir mesafeden şut denedi. Top üstten farklı şekilde auta gitti.

70' Leroy Sane ile Yunus anlaşamayınca Galatasaray'ın tehlikeli atağında top kalecide kaldı.

68' Yunus Akgün, İlkay Gündoğan'ın yerine oyuna girdi.

66' Kazımcan Karataş, ceza sahası içinde yerde kaldı. Galatasaraylı futbolcular penaltı bekliyor.

64' Galatasaray, hızlı atakta Victor Osimhen ile etkili geldi. Nijeryalı yıldızın şutu üstten auta gitti.

56' GOL | Samsunspor farkı 1'e indirdi. Emre Kılınç'ın pasında Musaba kale ağzından topu ağlara yolladı.

54' Sane'nin pasında Barış kaleye vurdu. Top Okan'da kaldı.

52' Zeki Yavru topu köşe vuruşundan doğrudan kaleye gönderdi. Uğurcan güçlükle tokatladı.

49' Ntcham uzaklardan kaleyi yokladı. Uğurcan topu kornere çeldi.

47' Anthony Musaba, sol kanattan ceza sahasına yöneldi ve şutunu çıkardı. Top üstten auta gitti.

46' Galatasaray'da Mario Lemina yerine Arda Ünyay oyuna girerken Samsunspor'da Eyüp Aydın'ın yerine Olivier Ntcham dahil oldu.

45' Leroy Sane oldukça müsait bir pozisyonda kaleye şutunu attı. Top az farkla üstten auta gitti.

44' Carlo Holse, uzaklardan kaleyi denedi. Top Uğurcan'ın üstüne gitti.

43' Mücadele bu dakikalarda Galatasaray'ın kontrolünde geçiyor.

40' Barış Alper Yılmaz sol kanattan içeriye çevirdi, savunma topu karşıladı.

33' Samsunspor'da Borevkovic sakatlık geçiriyor.

29' GOL | Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Leroy Sane sağ kanattan topu sürdü, Osimhen'e aradan bıraktı. Osimhen dar açıdan Okan'ı avlamayı başardı.

27' Samsunspor sol kanattan etkili geldi. İçeriye yerden sert ortalanan topu Uğurcan güçlükle kontrol etti.

25' Musaba, sol kanattan içeriye girdi ve vuruşunu yaptı, top farklı şekilde yandan auta gitti.

22' Sol kanattan gelen ortaya Osimhen vurdu, kaleci çıkardı. Seken topu alan Osimhen içeriye ortaladı, Sane gelişine vurdu. Top üstten auta gitti.

21' Galatasaray, Davinson'un pasında Sara ile etkili geldi. Şut savunmadan döndü.

18' Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz topla mesafe katetti ancak topu kaleye göndermeyi başaramadı.

16' Cherif Ndiaye uzaklardan kaleyi gördü ve şutunu attı. Top auta gitti.

10' Samsunspor, ceza sahası içinde karambolde gole çok yaklaştı. Savunmadan art arda müdahaleler geldi. Hakem, Lemina'ya faul yapıldığı kararını verince atak sonlanmış oldu.

8' GOL | Torreira'nın pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Sane topu yerden uzak köşeye yolladı.

3' Samsunspor'da Ndiaye ile savunma arkasına sarktı ancak karar ofsayt.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.