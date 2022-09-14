IMF'den Ukrayna'ya maddi yardım
IMF Başkanı Georgieva, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü. Zelenski, 1,4 milyar dolarlık ek desteğe teşekkür etti.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Ukrayna'ya yönelik desteği artırmanın yollarını görüştüklerini bildirdi.
Georgieva, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Zelenski ile "mükemmel" bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirtti.
IMF'nin Ukrayna'yı desteklemeye nasıl devam edebileceğini görüştüklerini aktaran Georgieva, "Elimizdeki tüm araçları kullanarak Ukrayna'ya yönelik mali ve politika angajmanımızı artırmanın yollarını araştırmaya karar verdik" değerlendirmesinde bulundu.
Zelenski de söz konusu görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, IMF'nin ülkeye sağladığı 1,4 milyar dolarlık ek destek için teşekkür ettiğini ve Ukrayna'nın finansal istikrarını artırmaya yönelik gelecek iş birliklerini görüştüklerini kaydetti.
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