İnfazına 20 dakika kala erteleme haberi geldi

Yayınlanma: 17.07.2024 - 17:38

Güncelleme: 17.07.2024 - 17:38

575 gündür idam sırası bekleyen bir mahkûmun infaz vakti, 16 Temmuz salı akşamı gelmişti. Ancak mahkum Ruben Gutierrez'in zehirli iğne yoluyla yapılacak olan infazı, sadece 20 dakika kala ertelendi.

Teksaslı mahkum, 1998 yılında 85 yaşındaki emekli öğretmen Escolastica Harrison'u bıçaklayarak öldürmekten suçlu bulunmuştu.

47 yaşındaki Gutierrez, ABD'nin Brownsville kentinde gerçekleştirdiği ev soygunu esnasında, Harrison'ı öldürmekten idam cezasına çarptırılmıştı.

Gutierrez o dönemde, Harrison’un bankalara olan güvensizliği nedeniyle evinde tuttuğunu öğrendiği 600 bin dolardan fazla nakit parayı çalmayı planladı. Soygunu gerçekleştirdiği sırada Gutierrez, Harrison’u bıçaklayarak öldürdü.

Gutierrez, 26 yıl sonra halen Harrison'ı öldürdüğünü reddediyor. Gutierrez’in avukatı, müvekkilini suça bağlayan DNA kanıtlarının eksik olduğunu söylüyor.

DNA TESTİ TALEP EDİYOR

Suçluluğunu kabul etmeyen Gutierrez, ABD Yüksek Mahkemesi'ne temyiz başvurusunda bulundu. Bu yüzden, gerçekleşmesine yaklaşık 20 dakika kala mahkumun infazı ertelendi.

Gutierrez'in avukatı Shawn Nolan USA Today'e, “Bay Gutierrez bu davada kurbanı öldürmediğini kanıtlamak için on yıldan uzun bir süredir DNA testi talep ediyordu” açıklamasını yaptı.

Avukat Nolan, infazın durdurulmasıyla mahkemenin ‘Gutierrez'in idam cezasınız hak etmediğini kanıtlayacak DNA testini nihayetinde gerçekleştireceğini’ umuyor.

SAVCI AÇIKLAMA YAPTI

Cameron Bölge Savcısı Luis Saenz, infazın ertelenmesinden sonra cinayet kurbanının ailesi adına 16 Temmuz salı günü bir açıklama yaptı. Saenz, “İşte yine başlıyoruz. Aynısını dört yıl önce yapmıştık ve bu, aile için çok üzücü olmuştu. İşte dört yıl sonra yine buradayız” sözleriyle öfkesini dile getirdi.

Davayla bizzat ilgeneceğini belirten savcı, “Tüm bunlar beni sadece daha fazla güçlendiriyor. Harrison ailesinin, kaybettikleri Escolastica için 25 yıldır süren adelet bulma arayışımda daha da motivasyon kazanıyorum” açıklamasını yaptı.

KURBANIN AİLESİ BASINA KONUŞTU

Harrison'ın yeğeni Alex Hernandez’in basına yaptığı açıklamada, Gutierrez'in idam edilmesinden yaklaşık 20 dakika önce infaz salonunda beklerken iptalin haberini aldığını söyledi.

Hernandez, “Bu çok yıkıcıydı. Üçüncü kez tüm engelleri aştık ve istedikleri her şeyi yaptık. Şimdi bize infazın olmayacağını söylüyorlar. Bu durum, insanın içini soğutan, yıkıcı, inanılmaz bir şey” sözleriyle hayal kırıklığını dile getirdi.

Hernandez, basına son olarak “Kendimi bitmiş hissediyorum. Henüz bitmediğini biliyorum ama şu anda kendimi yenilmiş hissediyorum. Ne zaman olacak? Neden henüz olmadı? Hiç olacak mı? Hüküm giydi. Bana nasıl 'davaya tekrar bakılacak' dersiniz? Ne için? Bu hiç mantıklı değil” dedi.