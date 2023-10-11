İngiliz bakan İsrail ziyareti esnasında roketli saldırının ortasında kaldı
İsrail'de ziyaret gerçekleştiren İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly'nin, roketli saldırıya yakalandığı iddia edildi. Bulundukları bölgenin yakınına yapılan saldırıda bakan ve yakınındakilerden ölen ya da yaralanan olmadı.
Gazze Şeridi'nin yönetimini elinde bulunduran Hamas militanlarının 7 Ekim'de başlattıkları saldırı sonrası İsrail-Filistin hattında çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor.
Şu ana kadar açıklanan rakamlara göre ölenlerin sayısı binleri geçerken birçok bölgede evler yerle bir oldu.
Havadan saldırıların sürdüğü İsrail'e ziyaret düzenleyen İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly'nin bulunduğu alanda hareketlilik yaşandı. Cleverly ve heyetinin ziyareti esnasında bölgeye roketli saldırı yapıldığı öne sürüldü.
Bulundukları bölgenin yakınına yapılan saldırıda bakan ve yakınındakilerden ölen ya da yaralanan olmadı.
SALDIRILARI KINAMIŞTI
İngiliz bakan, Hamas'ın saldırıları sonrası militanların İsrail sivillere yönelik saldırısını kınadı, "İngiltere her zaman İsrail'in kendini savunma hakkına destek verecektir" demişti.
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