İngiliz bakandan Rus şakacıların 'Nazi' sorusuna skandal yanıt

26 Mart 2022 Cumartesi, 12:47

Birleşik Krallık kabinesinin Savunma Bakanı Ben Wallace ve İçişleri Bakanı Priti Patel, Vovan222prank adlı bir şaka kanalının son kurbanları oldu.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal'i taklit ederek İçişleri Bakanı Priti Patel'e sorular soran Rus şakacılar, skandal niteliğinde bir cevap aldı.

NAZİ SORUSUNA 'DESTEK' CEVABI

Patel şakacıların, "Umarım milliyetçilerimizden korkmuyorsunuzdur [...] zira Putin tüm dünyaya, onların neo-naziler, haydutlar olduğunu söylüyor. Umarım, bu Birleşik Krallık vatandaşlarını korkutmuyordur" sorusunu, "Açıkça hayır, ayrıca burada onlara yönelik destek çok büyük" sözleriyle yanıtladı.





Şakanın İnternette yayılmasının ardından YouTube, Vovan222prank adlı hesabı Kremlin'le bağlantılı olduğu öne sürerek kapattı. YouTube açıklamasında, "Hesap, Rusya ile bağlantılı etki operasyonları soruşturması çerçevesinde Cuma günü engelledi" ifadeleri yer aldı.

"İNGİLİZLERİ KIZDIRDI..."

İngiliz Standard gazetesi habere ilişkin yorumunda, 'Nazi' sorusuna verilen cevaba hiç değinmeyerek, "Bakanlar Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal ile görüştüklerini düşündüler, ancak aslında Rus dezenformasyon kampanyasının parçası olan bir sahtekarla konuşuyorlardı" ifadelerine yer verdi.

Haberde, videoların kaldırılmasındaki gecikmenin, kısa bir süre önce YouTube'a "Rus propagandasını engellemesi için bir mektup gönderen" Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı yetkililerini kızdırdığı vurgulandı.

UKRAYNA'DA NEO-NAZİZİM

Azak (Azov) Taburu adıyla da bilinen “Ukrayna’nın Vatanseverleri” adlı örgüt, neo-nazi eğilimleriyle tanınıyor. Örgütün lideri Andriy Biletski aynı zamanda 2008’de dağınık halde bulunan neo-nazi gruplarını Sosyal Milli Konsey adı altında tek bir çatıda toplamasıyla tanınıyor.

Azak Taburu, üniforma ve flamalarında açıkça Alman nazi lideri, soykırım ve savaş suçlusu Adolf Hitler dönemine ait sembolleri kullanıyor.

Biletski, 2010’da yaptığı bir açıklamada, Ukraynalı neo-nazilerin ulusal amaçlarını, "Dünyanın tüm beyaz ırklarına son Haçlı Seferi’nde önderlik etmek" olarak tanımlamıştı.