İngiliz basını: Putin yanlısı casus rahibeler İsveç'e sızıyor

İsveç’te kiliselerde yaşanan sıra dışı bir olay, Rusya’nın “hibrit savaş” yöntemleri tartışmasını yeniden alevlendirdi.

Stockholm yakınlarındaki varlıklı Täby bölgesinde, Noel döneminde kilise koridorunda el işi ürünler satan rahibelerin, iddialara göre Rusya yanlısı bir propaganda ve finansman ağının parçası olduğu ileri sürüldü.

Beyaz başörtüleri ve haçlarıyla kilise ziyaretçilerine “masum” bir görüntü veren rahibeler, Täby’de kilise cemaatine küçük hediyelik eşyalar sattı. Kilisenin papazı Michael Öjermo, rahibelere tezgâh açma izni verdiğini, ancak haklarındaki iddiaların kapsamından habersiz olduğunu söyledi.

Olayın ardından İsveç basınında, “Putin yanlısı casus rahibeler”in 20’ye yakın kiliseye kadar ulaştığına dair haberler yer aldı.

Täby papazı ise cemaatinin “Rus savaş makinesini finanse ettiği” iddialarıyla karşı karşıya kaldı.

“GRU BAĞLANTISI VAR” İDDİASI

İsveç Kilisesi, yayımladığı açıklamada St Elisabeth Manastırı’nın gelirlerini “hayır işlerine” yönlendirdiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Açıklamada manastırın:

Rus milliyetçiliğini desteklediği,

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırganlığına destek verdiği,

Rus askeri istihbaratı GRU ile yakın bağları bulunduğu

iddia edildi ve cemaatlere “bu faaliyetlerin hiçbir şekilde desteklenmemesi” çağrısı yapıldı.

“Z-RAHİBELER” TARTIŞMASI

Haberde, manastırın ruhani lideri Andrey Lemeshonok’un rahibeleri “bir savaş birliği” olarak tanımladığı aktarıldı. “Z-Rahibeler” olarak anılan grubun, Putin’in işgalini simgeleyen “Z” işareti ile poz verdiği ve işgal altındaki bölgelerde Rus askerlerinin moralini yükseltmeye dönük faaliyetlerde bulunduğu öne sürüldü.

Rahibelerin daha önce İngiltere’de Winchester Katedrali’ne giderek ürün sattığı, ancak 2022’de Ukrayna savaşı konusundaki tutumları nedeniyle yasaklandıkları belirtildi.

Täby papazı Öjermo, rahibelerin istihbarat faaliyeti yürüttüğüne dair bir kanıt görmediğini savundu. Öjermo, rahibelerin kısa süreliğine geldiklerini, el işi ürünler satıp başka bir kiliseye geçtiklerini belirtti.

Ancak bu yıl, durumun propaganda boyutunu daha net gördüğünü söyleyen Öjermo, “NATO ülkelerindeki sıradan insanların hükümetlerinin aksine Rusya’yı desteklediği” anlatısının güçlenmesine istemeden katkı sunmuş olabileceğini kabul etti.

İsveç Kilisesi’nin kriz planlama birimi başkanı Kristina Smith ise yaşananların daha geniş bir tablonun parçası olduğunu söyledi. Smith’e göre Rusya, uzun süredir İsveç’teki kilise yapılarını ve açıklık kültürünü kullanarak nüfuz alanı yaratmaya çalışıyor.

Smith, özellikle Rus Ortodoks Kilisesi’nin bazı bölgelerde kilise binalarını kiralama veya kullanma girişimlerinin, askeri tesislere yakınlık nedeniyle endişe yarattığını ifade etti.

HAVALİMANI YANINA KİLİSE

Haberde dikkat çeken bir diğer başlık ise Västerås kentinde, Stockholm Västerås Havalimanı’nın yakınında inşa edilen büyük bir Ortodoks kilisesi oldu.

İsveç’te “acil durum havalimanı” olarak görülen ve kritik altyapı kapsamında değerlendirilen havalimanına yaklaşık 300 metre mesafedeki yapının, istihbarat amaçlı kullanılabileceği iddia edildi.

İsveç makamları geçmişte verilen iznin “hata” olduğunu kabul ederken, muhalefetten bazı isimler arazinin geri alınması gerektiğini savundu.

Rusya tarafı ise iddiaları reddederek, yapının yalnızca “bir kilise” olduğunu öne sürdü.