İngiliz basınından dikkat çeken analiz: 'Zayıf noktası...'

Yayınlanma: 21.05.2023 - 18:47

Güncelleme: 21.05.2023 - 18:47

13. Cumhurbaşkanı'nın seçileceği 28 Mayıs'a yedi gün kaldı. İngiliz The Sunday Times gazetesi, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında geçecek yarışa ilişkin Louise Callaghan imzalı bir analiz yayınladı.

"Kılıçdaroğlu sevgi sözcüklerinden vazgeçiyor" ifadesinde bulunan The Sunday Times, Erdoğan için "zayıf noktası mülteciler" değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz gazete, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştüğüne dikkat çekildi. Gazete, Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarındaki "tonun değiştiğine" dikkat çekti.

"Modern cumhuriyetin babası Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin aksine, Erdoğan'ın milliyetçiliği Osmanlı esintileri taşıyor" yorumunda bulunulan analizde, "Erdoğan, bazı mültecileri geri gönderme sözü vermekle, mültecilerin kardeş olarak görülmesinde ısrar etmek arasında bir çizgi tutturmaya çalıştı" sözleri yer aldı.

"DAHA FAZLA MÜLTECİYE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR"

"Türkiye, dünyadaki bütün ülkelerden daha fazla mülteciye ev sahipliği yapıyor" denilen analizde, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a hitaben söylediği "Bu ülkeye kasıtlı olarak on milyondan fazla mülteci getirdiniz. Tüm mültecileri evlerine göndereceğim" sözleri aktarıldı.

The Sunday Times, Erdoğan'ın, Türk basınını kontrol altına aldığı ve muhalefeti terörist olarak tanımladığı belirtilirken "Ancak Erdoğan'ın zayıf bir noktası var. Ülkeye girmesine izin verdiği 3,6 milyon Suriyeli. Bazı muhafazakar AKP seçmenleri onları hoş karşılanması gereken Müslüman kardeşler olarak görürken, laik ve milliyetçi Türklerin çoğu gitmelerini istiyor" yorumunda bulundu.