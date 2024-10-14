İngiliz basınından Maduro iddiası: Onlarca gazeteci ve aktivistin pasaportları iptal edildi

Venezuela hükümetinin, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yeniden seçim zaferi kazanmasından bu yana onlarca gazeteci ve aktivistin pasaportunu iptal ettiği iddia edildi.

İngiliz basınından Maduro iddiası: Onlarca gazeteci ve aktivistin pasaportları iptal edildi
Abone Ol google-news
Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 14.10.2024 - 10:37

Financial Times'ın, Caracas merkezli haklar grubu Laboratorio de Paz'a dayandırdığı haberine göre, çoğu gazeteci ve insan hakları aktivisti olan en az 40 kişinin pasaportu herhangi bir açıklama yapılmaksızın iptal edildi.

FT'ye göre grup, Venezuelalıların vakaları bildirmekten korkmaları nedeniyle pasaportları iptal edilenlerin sayısının çok daha fazla olabileceği konusunda uyardı.

Gazete, gruba atıfta bulunarak, ülkenin ana havaalanından uçuşlara binmeye çalışırken insanların pasaportlarına yetkililer tarafından el konulduğunu söyledi.

Gazetenin, grubun eş direktörü Rafael Uzcátegui'ye atıfta bulunarak, siyasi maliyeti daha yüksek olan cinayet ya da işkencenin aksine, hükümetin pasaport iptalinin eleştirel sesleri en az çabayla etkisiz hale getirmenin ve susturmanın etkili bir yolu olduğunu bulduğunu savundu.


Etiketler: #Venezuela #Nicolas Maduro

İlgili Haberler

Maduro'dan Filistin'e destek: Faşizme ve sömürgeciliğe karşı kritik bir savaş veriliyor

Maduro'dan Filistin'e destek: Faşizme ve sömürgeciliğe karşı kritik bir savaş veriliyor
Bir ABD'li gözaltına alındı... Maduro'ya karşı suikast iddiası!

Bir ABD'li gözaltına alındı... Maduro'ya karşı suikast iddiası!
Maduro'yu 'diktatör' diye tanımlamışlardı... Venezuela'dan İspanya'ya rest!

Maduro'yu 'diktatör' diye tanımlamışlardı... Venezuela'dan İspanya'ya rest!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler