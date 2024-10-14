İngiliz basınından Maduro iddiası: Onlarca gazeteci ve aktivistin pasaportları iptal edildi

Yayınlanma: 14.10.2024 - 10:37

Güncelleme: 14.10.2024 - 10:37

Financial Times'ın, Caracas merkezli haklar grubu Laboratorio de Paz'a dayandırdığı haberine göre, çoğu gazeteci ve insan hakları aktivisti olan en az 40 kişinin pasaportu herhangi bir açıklama yapılmaksızın iptal edildi.

FT'ye göre grup, Venezuelalıların vakaları bildirmekten korkmaları nedeniyle pasaportları iptal edilenlerin sayısının çok daha fazla olabileceği konusunda uyardı.

Gazete, gruba atıfta bulunarak, ülkenin ana havaalanından uçuşlara binmeye çalışırken insanların pasaportlarına yetkililer tarafından el konulduğunu söyledi.

Gazetenin, grubun eş direktörü Rafael Uzcátegui'ye atıfta bulunarak, siyasi maliyeti daha yüksek olan cinayet ya da işkencenin aksine, hükümetin pasaport iptalinin eleştirel sesleri en az çabayla etkisiz hale getirmenin ve susturmanın etkili bir yolu olduğunu bulduğunu savundu.