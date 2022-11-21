İngiliz Büyükelçiden Türkiye-Yunanistan açıklaması: Endişe duyuyoruz

21 Kasım 2022 Pazartesi, 11:22

İngiltere'nin Yunanistan Büyükelçisi Matthew Lodge, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Matthew Lodge, İngiltere'nin, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimden endişe duyduğunu belirterek, her iki tarafı da diyaloğa çağırdıklarını aktardı.

Lodge, "Hem Türkiye'nin hem de Yunanistan'ın müttefiki ve dostu olan İngiltere, iki ülke arasındaki gerilimden endişe ediyor" dedi.

Yunanistan ve Türkiye'nin birbirine karşılıklı saygı duyması gerektiğini belirten Lodge, "Biz NATO içerisinde birer müttefikiz. Eğer anlaşmazlıklar varsa, bunları sakin bir şekilde açık ve dürüst bir diyalog kurmanın bir yolu bularak çözmeliyiz" dedi.

Lodge, "İngiltere olarak Türkiye ve Yunanistan arasında olumlu bir diyaloğu, böyle bir teması teşvik etmek için çabalarımızı sürdüreceğiz. Böyle bir diyalog olmadığında elbette endişeleniyorum" ifadelerini kullandı.