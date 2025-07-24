İngiliz cerraha çarpıcı suçlamalar: Bacaklarını kestirdi, başkalarını da teşvik etti

İngiltere’nin Cornwall bölgesinde yaşayan 49 yaşındaki damar cerrahı Neil Hopper, kendi bacaklarını kestirmesinin ardından başkalarının uzuvlarını aldırmaya teşvik etmek, dolandırıcılık ve yasadışı video temini gibi ciddi suçlamalarla karşı karşıya.

Bir dönem Royal Cornwall Hastaneler Birliği NHS Trust’ta görev yapan Hopper’ın, 2018 ile 2020 yılları arasında uzuv kesimini gösteren videolar satın aldığı ve başka bir şahsı başkalarının beden parçalarını çıkarmaya yönlendirdiği öne sürülüyor.

Savcılık belgelerine göre Hopper, 21 Ağustos 2018 ile 4 Aralık 2020 tarihleri arasında “Eunuch Maker” adlı bir internet sitesinden çeşitli uzuv kesimi videoları satın aldı. Bu süreçte, adı sıkça tartışılan Marius Gustavson’ın üçüncü kişilerin vücut parçalarını kesmesini teşvik ettiği de iddialar arasında yer alıyor.

Ayrıca 3–26 Haziran 2019 tarihleri arasında Hopper’ın, bacaklarındaki yaraların sepsis sonucu oluştuğunu ve kendisine ait olmadığını ileri sürerek sigorta şirketlerine yanıltıcı beyanda bulunduğu belirtildi.

MESLEKTEN MEN EDİLDİ

Hopper, Çarşamba günü Cornwall’ın Bodmin kasabasında bulunan Sulh Ceza Mahkemesi’nde (Magistrates’ Court) hâkim karşısına çıkacak. Mart 2023’te NHS’teki görevinden uzaklaştırılan Hopper, aynı yıl Genel Tıp Konseyi tarafından mesleki faaliyetlerine sınırlama getirildikten sonra Aralık 2023’te tıp sicilinden tamamen men edildi.

Devon ve Cornwall Polisi’nden yapılan açıklamada, Hopper’ın eski işvereni Royal Cornwall Hospitals NHS Trust’ın, soruşturma boyunca polisle yakın iş birliği içinde olduğu belirtildi.

Geçmişte BBC’ye verdiği bir röportajda Hopper, bacaklarını kaybetmenin hayatını “daha ilginç” hale getirdiğini söylemişti. Elektrikli kesim aletlerinin kullanılması hakkında ise “Gerçekten tiksindiriciydi, çok garipti” ifadelerini kullanmıştı.

“HASTALAR İÇİN RİSK YOK”

Royal Cornwall Hospitals sözcüsü, Hopper hakkındaki suçlamaların mesleki uygulamalarıyla doğrudan ilgili olmadığını ve şu ana kadar eski hastaları açısından herhangi bir klinik risk tespit edilmediğini açıkladı.

Hopper, 2013 ile 2023 yılları arasında hastanede görev yapmış, Mart 2023’teki ilk tutuklanmasının ardından görevden alınmıştı.

Hastane, Hopper’ın geçmiş hastalarından endişesi olanların hasta deneyimi ekibiyle iletişime geçebileceğini duyurdu.