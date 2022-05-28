İngiliz hükümetinden Türkiye'ye seyahat edeceklere 'eşcinsellik' uyarısı

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 16:34

Yaza girerken, Covid kısıtlamalarının kaldırılmasından bu yana ilk kez yurtdışına giden birçok İngiliz Türkiye'yi tercih etmeye başladı. Türkiye, diğer tüm havaalanlarından sonra yaz aylarında Liverpool John Lennon Havalimanı'ndan ülkeye haftada altı direkt uçuşla giderek daha popüler bir destinasyon haline geldi.

2019'da Türkiye'yi 2.5 milyondan fazla İngiliz vatandaşı ziyaret etti ve yabancı Milletler Topluluğu Ofisi (FCO), ziyaretlerin çoğunun sorunsuz olduğunu söyledi. Ancak FCO, Türkiye'yi ziyaret eden İngiliz turistleri, tutuklanmamaları için yerel yasaları dikkate almalarının önemli olduğu konusunda uyardı.

Dışişleri Bakanlığı'nın uyarıları arasında eşcinsellerle ilgili olan oldukça dikkat çekiciydi. Bakanlık uyarı notunda, "Türkiye'de eşcinsellik yasaldır. Ancak Türkiye'nin birçok bölgesi sosyal olarak muhafazakardır ve halka açık sevgi gösterileri istenmeyen sonuçlara yol açabilir" ifadeleri yer aldı.

FOTOĞRAF ÇEKMEDEN ÖNCE İZİN ALIN

Uyarıda, Türkiye'de halka açık yerlerde ve kültürel, sanatsal, spor veya eğlence etkinliklerinin düzenlendiği bazı açık alanlarda sigara içilmesi yasağı da dahil olmak üzere katı yerel yasalar bulunduğunun altı çizilirken, "İnsanların fotoğrafını çekmeden önce izin almalısınız ve bir cami veya dini türbeyi ziyaret ederken mütevazı giyinmelisiniz" ifadelerine yer verildi.

Uyarıda, "Birçok Avrupa ülkesinde kimlik göstermemek, poliste ciddi sonuçlara yol açabilecek bir itaatsizlik eylemi olarak görülebilir. Türkiye'de de üzerinizde resminizin olduğu bir kimlik taşımamanız yasa dışıdır. Pasaportunuzu veya oturma izninizi her zaman yanınızda olmalı" denildi.

Milletler Topluluğu Ofisi (FCO) ayrıca Türkiye genelinde ana yollarda bir dizi polis kontrol noktası olduğu konusunda da uyardı. Tatilcilere her zaman kontrolleri yürüten yetkililerle işbirliği yapmaları tavsiye edildi.