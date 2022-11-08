İngiliz istihbaratı: Rusya, işgal bölgelerine 'ejderha dişleri' dikiyor

08 Kasım 2022 Salı, 12:14

İngiliz istihbaratının Rusya-Ukrayna savaşına dair yayınladığı rapora göre Rusya, işgal ve ilhak ettiği bölgelerin savunma hatlarını güçlendiriyor.

Raporda, Rusya'nın "ejderha dişleri" olarak da bilinen, piramit şeklinde beton tanksavar bariyerler üretmeye başladığı ileri sürüldü.

Rapora göre Rusya, özellikle Mariupol kenti çevresinde savunma yapıları inşa etmeye başladı.

Ejderha dişlerinin, savunma tahkimatlarının hazırlanması için Zaporijya ve Herson'a gönderildiği kaydedildi.

Raporda, Rusya'nın mevcut cephe hattının gerisinde, muhtemelen Ukrayna'nın olası taarruzlarına hazırlık olarak savunma hattı hazırlamak için önemli çabalar sarf ettiğini belirtildi.

EJDERHA DİŞİ NEDİR?

Ejderha dişi, ilk olarak II. Dünya Savaşı sırasında kullanılmış olan anti-tank engeli bir tür tahkimattır.

Nazi Almanyası döneminde Siegfried Hattı ve Atlantik Duvarı boyunca çoğunlukla mayınlı arazilerin gerisinde kullanılmıştır.

Ejderha dişi türüne göre değişmekle beraber genellikle 90 ila 120 cm uzunluğunda olmaktadır. Ejderha dişlerinin arasında mayın ve tel üstü vane gibi ilave tahkimatlar konuşlandırılmıştır.

Fransız Ordusu tarafından da Maginot Hattında kullanılmıştır, İngiltere'de ise olası bir Nazi işgaline karşı 1940-1941 döneminde sahil savunma hatlarına döşenmiştir.