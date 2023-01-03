İngiliz medyum Hamilton-Parker'den yeni kehanetler: Harry-Meghan ilişkisi bitebilir

03 Ocak 2023 Salı, 11:37

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünü tahmin eden İngiliz medyum Craig Hamilton-Parker, Kraliyet ailesini önümüzdeki dönemde nelerin beklediğine dair tüyler ürpertici iddialarda bulundu.

"Kıyamet Kahini" olarak da bilinen Hamilton-Parker, Covid-19 pandemisini öngördüğünü iddia ederek 2017'de bir grip pandemisinin belirsiz bir noktada dünyayı kasıp kavuracağını öngördü.

Hamilton-Parker, bu sefer York Dükü Prens Andrew'un aşırı dozda uyuşturucu alabileceğini ileri sürerek, "Bence psikolojik bir çöküş yaşayacak. Annesinin ölümü onu gerçekten etkileyecek ve Kral Charles'ın ona karşı döndüğünü görüyorum" dedi.

Hamilton-Parker, "Aşırı doz uyuşturucu almak gibi bir şey yapabilir, ama öldüğünü görmedim" diye konuştu.

ÇEŞİTLİ ÖNGÖRÜLERDE BULUNDU

Hamilton-Parker, 2018'de bir İngiliz otoyoluna terör saldırısı olacağını, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u devirecek bir devrim olacağını ve insansız hava araçlarının bir Avrupa şehrine kimyasal silah atmak için kullanılacağını öngörmüştü.

Hamilton-Parker, ölülerin ruhlarıyla iletişim kurabildiğini iddia ederek, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasının büyük ekonomik kazanımlara yol açacağını öngörmüştü.

"HARRY-MEGHAN İLİŞKİSİ BİTEBİLİR"

Prens Harry için de öngörüde bulunan Hamilton-Parker; Meghan Markle ile ilişkisinin parçalanmaya başlayabileceğini ve Harry'yi "derinden sorunlu" bir adam olarak bırakabileceğini iddia etti.

Hamilton-Parker'ın, Kraliyet ailesine yönelik yaptığı diğer tahminler arasında aileden birinin karışacağı bir kaza veya kraliyet çocuklarından birinin bir tür ciddi hastalıkla karşılaşabileceği yer alıyor.

"KRAL CHARLES'IN RUH SAĞLIĞI BOZULACAK"

Hamilton-Parker, "Kral Charles'ın psikolojik sağlığıyla ilgili de hislerim var. Taç giyme töreninin ardından yılın ilerleyen zamanlarında depresyona girdiğini itiraf edecek" ifadelerini kullandı.

Hamilton-Parker, insanlık için yeni bir "Altın Çağ" getirecek olan dünya çapında "maneviyatta bir büyüme" öngörerek, "Çatışma ve zorlukların yanı sıra büyüyen çevre sorunları iyi insanları bir araya getirecek ve insan yaşamının gerçek amacını arama arzusunu ateşleyecektir" dedi.