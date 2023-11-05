Antalya kültürel zenginliğini yansıtan yeni müze: Türkiye'nin ilk Nekropol Müzesi Antalya'da ziyaretçilerini bekliyor...

Yayınlanma: 05.11.2023 - 22:26

Güncelleme: 05.11.2023 - 22:26

Türkiye'nin turistik başkenti Antalya'ya yepyeni bir turistik cazibe merkezi daha eklendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Nekropol Müzesi'nin kapılarını ziyaretçilere açtı. Bu müze, Türkiye'de bir ilki temsil ediyor. Antalya Nekropol Müzesi, 866 mezarın sergilendiği ve bu alanda yapılan kurtarma kazılarının sonucunda hayat buldu. Bakan Ersoy, "Türkiye'nin ilk nekropol müzesi" olarak nitelendirdiği bu mekanın açılışında, dünya genelinde birçok nekropol müzesi bulunduğunu ve Antalya'nın artık bu önemli koleksiyonla öne çıktığını belirtti.

Müzenin içeriği, M.Ö. 3 ve 4. yüzyıllara ve M.S. 5. yüzyıla tarihlenen 866 mezarın yanı sıra pek çok eseri barındırıyor. 2008 yılında başlayan kazı çalışmaları sonucunda bu değerli eserlere ulaşıldı. Bakan Ersoy, bu müze projesinin, eski Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel döneminde başlatıldığını ve sonraki dönemlerde de devam ettiğini ifade etti. Müze, 2022'nin temmuz ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildi ve hızla tefriş edilerek festival kapsamında ziyaretçilere açıldı.

Antalya Nekropol Müzesi, sadece tarihi mezarları ve kalıntıları sergilemekle kalmıyor, aynı zamanda sanatçıların eserlerinin de bulunduğu bir etkinlik alanına dönüşüyor. Bu müze, Antalya'nın kültürel zenginliğine önemli bir katkı sağlayacak ve hem yerli hem de yabancı turistler için ilginç bir gezi noktası olacak.