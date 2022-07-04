İngiliz ordusunun sosyal medya hesapları çalındı

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 15:42

İngiliz ordusu, Twitter ve YouTube hesaplarının hacklenip kripto para paylaşımları yapıldığını doğruladı. Yapılan açıklamada, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ordunun, Twitter hesabında NFT (nitelikli fikri tapu) paylaşımı retweet edildi. YouTube kanalında ise iş adamı Elon Musk’ın kripto para ile ilgili videoları paylaşıldı.

Ordu hesaplarının isimlerini de değiştiren şahıs veya şahısların kim olduğuna dair açıklama yapılmadı. Twitter hesap adının “Bapecslan” olarak değiştirilmesinin ardından, hesap ayarları dün öğleden sonra eski ayarlarına geri getirildi.

Twitter'dan durumla ilgili paylaşım yapan ordu, “Geçici paylaşım kesintilerimizden dolayı özür dileriz. Kaza ile ilgili soruşturma yürüteceğiz ve nedenini öğreneceğiz. Bizi takip ettiğiniz için teşekkürler. Normal paylaşımlarımız şimdi devam edecek” açıklamasında bulundu.

Guardian'ın haberine göre ordu sözcüsü “Ordunun Twitter ve YouTube hesaplarının ihlal edildiğinin farkındayız.Olayla ilgili soruşturma yürütülüyor. Bilgi güvenliğini son derece ciddiye alıyoruz ve sorunu çözmek için uğraşıyoruz. Soruşturma tamamlanana kadar daha fazla yorum yapmak uygun olmaz.” açıklamasında bulundu.