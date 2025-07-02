İngiliz papaza 37 cinsel suç suçlaması: Kadınlara 'şifa' vaadiyle yaklaşmış

İngiltere’de 1980’li ve 90’lı yıllarda Sheffield kentinde kurduğu Nine O’Clock Service (NOS) adlı kilise topluluğunu yöneten 68 yaşındaki eski papaz Christopher Brain, 13 kadına yönelik 36 cinsel saldırı ve bir tecavüz suçlamasıyla Inner London Crown Court’ta yargılanıyor.

Savcı Tim Clark, sanığın liderliğini yaptığı NOS’un dışarıdan bakıldığında modern, genç ve yenilikçi bir kilise topluluğu gibi göründüğünü ancak aslında kapalı, kontrolcü ve tarikat benzeri bir yapı olduğunu belirtti.

Clark, Brain’in özellikle genç kadınları etrafında topladığını ve onları "Lycra Lovelies" ya da "Lycra Rahibeleri" olarak adlandırarak ev işlerinde ve kişisel hizmetlerinde kullandığını ifade etti.

Kadınların iç çamaşırıyla Brain’in yanında bulunmaları, ona masaj yapmaları ve ihtiyaçlarını karşılamalarının “kilise görevi” olarak sunulduğu iddia edildi.

İSTİSMAR “ŞİFA” OLARAK SUNULDU

İddialara göre, kadınlar beyin yıkamaya benzer yöntemlerle ailelerinden uzaklaştırılıyor, tüm zamanlarını ve servetlerini gruba adıyor ve Brain’in “duygusal ve cinsel şifalandırma” adı altındaki taleplerine maruz bırakılıyorlardı.

Bir kadının verdiği ifadeye göre, Brain onu izledikleri bir filmdeki tecavüz sahnesini yeniden canlandırarak taciz etti ve bunu “beğendiği bir sahne” olarak tanımladı.

Başka bir kadına ise “cinsel baskılarından arınmasına yardımcı olacağını” söyleyerek onu istismara yönlendirdi.

Savcı Clark, sanığın mağdurlar üzerindeki kontrolünün, onların rızasını geçersiz kılacak düzeyde olduğunu belirterek şu ifadeyi kullandı:

“Onların iradesi bastırıldı, korku ve dışlanma tehdidiyle boyun eğdirildiler. Bu, rıza değil; teslimiyetin sonucuydu.”

TOPLULUK DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

NOS topluluğu, 1995 yılında medyada gündeme gelmiş, hakkında televizyon programları ve kitaplar hazırlanmıştı.

Brain, o yıl yayınlanan bir BBC belgeselinde “birden fazla kadınla uygunsuz cinsel ilişki yaşadığını” kabul etmiş ve program yayınlanmadan iki gün önce rahiplikten istifa etmişti.

Sanığın, tüm cinsel temasların rızaya dayandığını öne sürerek suçlamaları reddettiği aktarıldı. Ancak savcı, bu savunmanın olayların ciddiyetini küçümsediğini belirtti ve “Bu sadece yaramazlık değil, sistematik istismardır” diyerek tepki gösterdi.

Christopher Brain, yöneltilen 37 suçlamanın tamamını reddediyor. Yargılama süreci devam ediyor.