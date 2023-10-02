İngiliz savaş uçakları Polonya'ya konuşlandırıldı

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) bağlı Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının Polonya'ya konuşlandırıldığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 02.10.2023 - 12:47
İngiliz savaş uçakları Polonya'ya konuşlandırıldı
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Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, İngiltere ile yaptığı görüşmelerin sonucunda söz konusu uçakların Polonya'ya geldiğini kaydetti.

RAF'a bağlı Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının Polonya'ya konuşlandırıldığını belirten Blaszczak, "İngiliz pilotlar, F-16 pilotlarımızla birlikte Polonya hava sahasında devriye gezecek. Güvenliği birlikte sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sınır güvenliğini artıran ve Belarus'un ülke için tehdit olabileceğini öne süren Varşova yönetimi, askeri işbirliklerini artırmayı sürdürüyor.


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