İngiliz savaş uçakları Polonya'ya konuşlandırıldı
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) bağlı Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının Polonya'ya konuşlandırıldığını bildirdi.
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, İngiltere ile yaptığı görüşmelerin sonucunda söz konusu uçakların Polonya'ya geldiğini kaydetti.
RAF'a bağlı Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının Polonya'ya konuşlandırıldığını belirten Blaszczak, "İngiliz pilotlar, F-16 pilotlarımızla birlikte Polonya hava sahasında devriye gezecek. Güvenliği birlikte sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Sınır güvenliğini artıran ve Belarus'un ülke için tehdit olabileceğini öne süren Varşova yönetimi, askeri işbirliklerini artırmayı sürdürüyor.
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