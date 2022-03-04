İngilizlerin hedefinde 'Londragrad' var

04 Mart 2022 Cuma, 17:51

İngiltere hükümeti, Parlamento'ya sunulan bir raporda, "kirli para" akışını engellemeye yönelik çabaları hızlandırma sözü verdi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, birkaç yıldır üzerinde çalıştıkları önlemlerin, İngiliz bankalarında yüklü miktarda para bulunduran Rus milyarderleri de kapsadığını sözlerine ekledi. Johnson yaptığı açıklamada, "Haksız kazançlarınızı saklayacak yer olmayacak" dedi.

Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı, kara para aklama faaliyetlerinin Birleşik Krallık'a her yıl 100 milyar sterlinden (Yaklaşık 1.9 trilyon TL) fazlaya mal olduğunu tahmin ediyor.

MAL VARLIKLARINA EL KOYACAKLAR

Johnson'ın 28 Şubat'ta tanıttığı ekonomik suç yasası, kara para aklayan milyarderlerin, paravan şirketlerin arkasına saklanmasını önlemek için İngiltere'deki mülk ve şirketlerini ibraz etmelerini gerektiriyor. Tasarı ayrıca, Rus milyarderlerin varlıklarına el koymak isteyen kolluk kuvvetlerinin karşılaşacağı yasal engelleri de sınırlıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, salı günü yaptığı konuşmada, ABD'nin Rus milyarderlere yaptırım uygulama planlarından bahsetti. Biden, “Yatlarını, lüks dairelerini, özel jetlerini bulmak ve ele geçirmek için Avrupalı müttefiklerimizle işbirliği halindeyiz [...] Haksız kazançlarınız için hesap soracağız" dedi.

LONDRAGRAD NE DEMEK?

Londragrad, İngiltere'nin başkenti Londra'nın, mizahi bir şekilde zengin Rus gurbetçiler için bir sığınak haline gelmesini niteliyor. Bugün Londra'da kabaca 250 bin Rusça konuşan insan yaşıyor.

İngiliz The Week gazetesine göre, 1990'lı yıllarda paralarını büyük ölçüde devlet varlıklarının şüpheli bir biçimde özelleştirilmesinden elde eden Rusya'nın yeni kapitalist sınıfı, yasal zorluklardan uzakta, servetlerini güvenli bir şekilde biriktirip harcayacakları yerler aradılar.

Avam Kamarası İstihbarat ve Güvenlik Komitesi'ne göre ise Londra, 1994'te Rus vatandaşlarına yönelik yatırımcı vizesi planını yürürlüğe sokmasıyla, “Rus milyarderlerin faaliyetlerine elverişli bir yer” haline geldi.